Imponente el Señor con ese plus de solemnidad que emite con su túnica persa, con menos frío de lo que es habitual, el chorreo de personas para postrarse a sus pies no cesa. San Lorenzo adquiría un aspecto fantasmal en la atardecida del día cumbre de la Navidad. Y la verdad es que no era sólo la plaza donde vive el Señor lo que daba ese aspecto. Los aledaños, incluso esa Gavidia abigarrada un día sí y otro también se mostraba solitaria y mustia. Estábamos como en una suerte de día después cuando en realidad era el día clave de la fiesta. Eslava, Ricardo, Dos de mayo, Palo Santo, todos los abrevaderos del lugar cerrados a cal y canto mientras que únicamente el Señor estaba para lo que quisiesen mandar. Y eso que en este año, el día de la Navidad fue víspera de festivo, por lo que causaba extrañeza comprobar cómo esa explosión de vida se tornaba silencio e intimismo.