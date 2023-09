En los días de mayor apogeo del debate social en torno al grotesco asunto Rubiales, alguien calificó como “intolerable” un comentario cercano relacionado con la víctima. Estando en liza dos inteligencias razonables, muy pronto convinieron que el pronunciamiento de la frase podía ser injusto, inexacto o totalmente equivocado, pero en modo alguno merecedor de tal adjetivo.

La reflexión sobre esta anécdota me llevó al recuerdo del ensayo del lúcido Juan Soto Ivars Nadie se va a reír. La increíble historia de un juicio a la ironía, que me regaló por mi último cumpleaños un amigo que presta servicios como funcionario en la Hispalense y cuyo nombre me agradecerá que no revele en este artículo.

El libro expone de forma extensa el calvario judicial padecido por el polémico personaje que se oculta bajo el seudónimo de Anónimo García, condenado por un delito de trato degradante, a causa de una denuncia que interpuso contra él la joven agredida sexualmente en Pamplona por la tristemente célebre Manada.

Para quienes nada saben de las ocurrencias de Anónimo García, hay que remontarse a 2013, año en que impulsó el nacimiento de Homo Velamine, un colectivo intelectual que se autodenomina como “ultrarracionalista” y que bebe de influencias como el dadaísmo o el situacionismo.

En sus primeros pasos protagonizaron, entre otros episodios, cómicos actos de mofa dirigidos a iconos de la derecha madrileña como Ana Botella o Esperanza Aguirre. Pantomimas bien acogidas en sectores progresistas y encajadas con pasividad y estupor por el inane círculo político de las aludidas.

Sin embargo, desde el momento en que Anónimo García y sus escasos seguidores decidieron atizar las conciencias de la izquierda con similares representaciones, no tardaron en darse cuenta de la falta de cintura que reina en dicho ambiente, siendo objeto de acoso en una Marcha por la Dignidad, en octubre de 2015. Aperitivo de los golpes recibidos en la Gran Vía, durante la manifestación del 8 de marzo de 2018, por parte de unos matones de cortas entendederas, erigidos en defensores de las participantes frente a lo que identificaron erróneamente como una provocación fascista.

Lejos de tomar nota del charco en el que nos podemos enfangar al herir sensibilidades que se están convirtiendo en intocables, Anónimo García se aventuró a cometer el fallo de crear, meses después, una web satírica en la que se publicitaba un ficticio tour por los lugares del caso de La Manada. Idea de pobre gusto que, no obstante, no pretendía hacer daño a la chica afectada ni reivindicar a sus atacantes, sino poner el foco en el morboso tratamiento de los medios.

En cuanto a las consecuencias de tan imprudente iniciativa, les remito al texto de Soto Ivars, no sin antes volver al comienzo de mi argumentación, para afirmar mi repulsión ante esta moderna tendencia por la que se concede a una persona besada un segundo en una celebración, un común grado de victimización al de otras que son brutalmente violadas o asesinadas.