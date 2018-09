A Ipurúa con el cuchillo en la boca

Revalidar la fantástica conquista del miércoles es la cuestión y se produce en un campo que no tiene por qué ser imposible. Va el Sevilla a Ipurúa, que fue prototipo de rodeo rústico durante mucho tiempo si no fuese porque afloraron Butarque, Alfonso Pérez, Alcoraz o Montilivi para unirse a Vallecas, el ejemplo antaño de lo que no debe ser un campo de Primera. Toca Ipurúa tras el brillante recital con el que se lapidó a uno de los colosos y punto.

Siete partidos ligueros es el antecedente del Sevilla en rodeo eibarrés, pero su debut en dicho lugar ocurrió en el otoño de 1986 con ocasión de una eliminatoria copera. Estaba el Éibar en Segunda B y hubo otra novedad, la del primer viaje de Luis Cuervas como presidente. Y no pudo ser peor, ya que un gol del ariete Gómez de Segura en la prórroga hizo que el viaje de vuelta en coche cama Alsasua-Madrid fuese un funeral que Jock Wallace palió con caldos de su tierra.

Historia en sepia sin nada que ver con lo de esta tarde en el corazón del Bajo Deva. El Éibar se asentó en Primera División y allí se recuerda cómo el Sevilla de Montella caía en su última comparecencia laminado por un repóquer de goles. Tampoco que ver con esto de hoy, pues ni al Sevilla lo maneja aquel italiano bon vivant de infausto recuerdo ni las prestaciones que ofrece la tropa de Machín tiene algo que ver. Por tanto, por qué negar que la cita es idónea para seguir avanzando.

Lógicamente, la cita pide rotaciones y se espera que Machín apele a ellas, que la semana llega cargada a causa de un viaje casi sideral a la otra punta de Europa. El baño del miércoles al Realísimo ha hecho que el optimismo se dispare entre la grey nervionense. Éibar, Ipurúa y sus circunstancias también obligan a una ausencia absoluta de relajación y se sabe que cuando este Sevilla, tan laureado, acude a los duelos con el cuchillo en la boca, rara vez vuelve con las manos vacías.