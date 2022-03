Somos como niños. Y si dudan de esta afirmación, lean la prensa o den una vuelta por la calle. Parece que echamos de menos esa infancia proverbialmente feliz, porque constantemente -o al menos, eso parece- queremos volver a ella una y otra vez.

Lo hemos visto hace poco en nuestra política nacional, cuando las estratagemas del ya liquidado jefe del primer partido de la oposición le han terminado llevando a un rincón, adornado con orejas de burro (de hecho, hasta una conocida outsider del PP se ha congratulado porque, por fin, en esa entidad se volverá a hacer política de adultos). También, ya que no hay jardín de infancia sin recreo, estamos viendo a un matón de patio en plena acción: el mandatario del país más grande del mundo acosa y derriba a su débil vecino, algo desgraciadamente nada nuevo (recordemos a Stalin y el holodomor de Ucrania).

Y este infantilismo se nos cuela por las redes, por los medios de comunicación, por la inanidad e inmediatez de las consignas y de los contenidos que recibimos o deglutimos, por la enseñanza (¡ay, la enseñanza!), diseñada para salir bien en la foto del informe PISA y para poco más, en la que el esfuerzo es ya una reliquia a la que hemos dejado de venerar, para la que los colegios son parques temáticos (un educador me dijo una vez que los niños estaban en los centros escolares "para ser felices"), y en donde durante años y años los profesores son monitores para el solaz de los que nunca dejarán de ser tiernos infantes, infantes que cuando luego lleguen a la calle habrán de madurar a base de frustraciones y guantazos.

Porque quizá hemos olvidado cosas como que los niños son eso, sólo niños; no son adultos, y estos últimos (es decir, nosotros) no podemos olvidar que hay que quererles, sí, pero también hay que marcarles el camino, hay que decirles que no, hay que mostrarles que lo que se hace tiene consecuencias, que la vida no es un reality en el que tú eres Georgina. En la Edad Media, cuando la vida era un bien precario, el niño era bautizado inmediatamente tras su nacimiento para asegurarse el Cielo, porque la mortalidad infantil podía llegar a un 300 por mil. Pero una vez bautizado, y hasta que no estaba más o menos garantizada su supervivencia, los padres evitaban tomarle demasiado cariño, e incluso referirse a él incluso por su nombre, ya que estas breves existencias terminaban con mucha frecuencia dentro de una solitaria caja de madera: muestra de ello es el estremecedor retrato de la infanta Margarita, hija de Felipe III, pintado en 1617 por Bartolomé González y que se conserva en el madrileño monasterio de las Descalzas Reales. Siempre he pensado que Ravel compuso, siglos después, su Pavana para una infanta difunta (1899) en honor de esta pequeña y sola niña muerta. Porque la infancia siempre muere, siempre pasa (hoy, gracias a Dios, porque se llega normalmente a la edad adulta). Así es que dejémosla morir, dejémosla irse: que sea sólo un bello recuerdo. Y avancemos por el camino del adulto.