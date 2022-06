Joaquín, o el arte viene de fábrica

Como hijo del levante lleva sal en las venas y mucho arte en las entrañas. Es Joaquín Sánchez, hijo del gran Aurelio, antier noche puso una vez más de revés el santuario sagrado de los béticos. Igual que cuando llega a la línea de fondo y la pone en el segundo palo, el portuense sacó a relucir esa clase especial que le ha dado la Naturaleza para que todo lo que intenta lleve la impronta inequívoca de los hijos del levante, solano tierra adentro.

Esa polivalente cualidad que va del regate al chiste sin solución de continuidad resaltó antier noche con una pataíta que bien hubiera firmado un gitano del barrio de Santiago o de aquella Cava trianera que fue despersonalizándose con el tiempo. Pero en esta vida es complicado encontrar la rotundidad y el consenso absoluto, por lo que surgen voces que le atacan con el mal gusto por bandera y la envidia cainita a flor de piel, siempre a flor de piel.

En cualquier faceta de la vida tener arte es muy complicado, ni se compra ni se vende, o viene de fábrica o de nada vale ir a su encuentro. Ya lo dice a quien quiera escucharle Curro Romero. Sentencia el Faraón eterno que se puede ser un gran artista y no tener ni una pizca de arte, con lo que quien no quiera entender que no entienda. Y ese hijo del levante que es Joaquín Sánchez lo trae de fábrica para mostrarlo en cualquiera de las muchas facetas que prodiga.

Con su baile en el concierto de Alejandro Sanz ha desatado las ovaciones y unas iras tan inexplicables como ridículas. Algunos hasta le urgen la retirada del fútbol. Edad tiene para retirarse, claro que sí, pero fútbol le sobra para irse cuando le dé la gana. Es más, con su retirada a ver quién pierde más, si él o el Betis. ¿Quién podría seguir propalando la marca Betis, por siempre y para siempre Real Betis Balompié, mejor que lo hace él? Conque, Juaqui, si ladran...