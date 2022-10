Blimunda, Lidia, María de Magdala, La mujer del médico, la Muerte… las mujeres de Saramago llegaron a tener tal vida propia que su autor, en una entrevista, llegó a defender -siempre con ironía- a sus personajes masculinos, entre otros Jesucristo, Caín, Ricardo Reis o… un elefante. A Pilar del Río, medalla de Sevilla este año, periodista reconocida, traductora y presidenta de la Fundación del, hasta ahora, único Nobel de la lengua portuguesa, se la llamó Blimunda en un artículo memorable (de José Antonio Marín) y en la radio, en un espacio en el que Pilar daba mandobles con guante de seda o abrazos con mano de hierro, según el día.

Ciertamente el centenario-Saramago que se cierra en su cumpleaños el 16 de noviembre nos ha dado grandes alegrías. Aquí. Muy sobresaliente el montaje teatral del talentoso Rafael Villalobos, Según José, el homenaje de Sevilla al Nobel que, si los medios levantaran la vista de Madrid, habría sido muy justamente noticia nacional. La generosidad de Villalobos y todo el elenco -notabilísimos artistas- es pareja a la que tuvo el Nobel con una ciudad que amó porque amaba a Pilar, aunque la temió, en sus excesos parlanchines y afectivos como temía a los acompañantes de su mujer, incontables, inagotables, incalificables a veces. Esa generosidad arrolladora -el milagro de los panes y los peces en afectos- de Pilar tuvo su eco en el Lope de Vega el jueves pasado. El teatro, el director de la obra y los artistas hicieron posible un prodigio de tan alta calidad que los presentes nos supimos ante un momento irrepetible (el rayo verde, la aurora boreal). Con recursos sencillos y una complejísima y virtuosísima ejecución, cuatro de los libros más impactantes de Saramago se convirtieron en voz, en música, en imágenes. No sé los demás, pero yo, cuando volví chorreando a casa -no es eufemismo, nos cayó la mundial- me lancé como una posesa a repasar lEvangelio según Jesucristo y esas palabras de la Magdalena enamorada. En el quiosco de Curro, en la Campana, creyó el escritor ver ese título en una revista. Un espejismo que le sirvió para urdir uno de sus libros magistrales y también más significativos en su obra y en su propia vida. No es la única anécdota, ni el único libro que liga a Saramago con Sevilla, pero al día siguiente ese quiosco-sin Curro y sin periódicos ya- sobrevolaba otra vez la presentación de la biografía divulgativa que ha publicado el Centro Andaluz de las Letras, por la complicidad de otra mujer y escritora, Eva Díaz Pérez. A horas casi de que abra las puertas la Feria del libro, con la entrega del I premio de novela Almudena Grandes a Marta Barrio, la universalidad de la literatura nos hermana. Blimunda no se rinde. Otros que organicen cenas a mil euros el cubierto. El desasosiego y la lucidez nunca son tan baratos.