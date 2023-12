En VINO BLANCO. Barrio. Taberna. Casa. Vino triste en el que se naufraga cuando se pierde el rumbo, parece que no hay puertos y sobre los mostradores, con tiza, se escriben los versos que escribió ese otro poeta que con Montmartre y con la Macarena comulgaba: “¡Que la vida se tome la pena de matarme, / ya que yo no me tomo la pena de vivir!”. Vino alegre de la celebración o del día a día familiar y amistoso. Que dolor y gloria siempre están en Ella trenzados como los penitenciales hilos morados y los gloriosos hilos de oro del cíngulo de los nazarenos que escoltan la Injusta Sentencia de Muerte que dieron a Cristo Nuestro Redentor, como era llamado el Señor cuando en 1654 se incorporó a la hasta entonces conocida como “Cofradía de Ntra. Señora de la Esperança”, convirtiendo la Hermandad en el campo de batalla entre la muerte y la vida que siempre gana la Esperanza.

EN ROMERO, la planta que nació cuando, en su trágica huida a Egipto, asustada madre recién parida que protegía entre sus brazos al Niño ya sentenciado a muerte por Herodes, la Virgen, para cambiarle los pañales, tendió su manto azul sobre unas modestas y pequeñas plantas desprovistas, tan seco y árido era el suelo sobre el que crecían, de las gracias de la flor y del aroma, y al levantarlo en ellas habían nacido pequeñas flores que tenían el azul del manto y tan santo y magnífico aroma como el del incienso que le ofrendaron los Magos y el que dos veces al día se quemaba en el Templo ante la cortina del Santísimo.

EN LA CAL DE UNA FACHADA de las casas de tu barrio, a veces con breves añiles enmarcando puertas y ventanas, que se pintaban cada año al llegar la primavera, convirtiendo las calles en interiores de convento, geranios y claveles en las ventanas y los balcones en vez de las pilistras y las calas de los claustros. Elegancia de sencilla, sobria y suprema belleza, tan limpia, pura, popular y auténtica como el sonido hiriente de las cornetas clavándose en el alma cuando redoblaba Hidalgo, como la devoción que las gentes de su barrio tenían a la Esperanza, contagiaron a Sevilla y Sevilla contagió al mundo. Nunca se olvide y se pierda esa raíz de naturalidad y sencillez del barrio que le dio su apellido macareno.

YO TE PIENSO CUANDO QUIERO, lirio de la madrugada, allí en tu barrio guardada (solo tu barrio te guarde), Virgen solo mía como solo suya es de cuantos suyos son y a Ella se rinden.