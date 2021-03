Mi Juan no puede tardar mucho

El alcalde mide los tiempos para comenzar su aventura autonómica. El reino de mi Juan no está en la Plaza Nueva, pero triunfa como alcalde por su perfil triangular que le permite llegar a todo el mundo o, cuando menos, no chirriar en ninguna parte. A Espadas se le consiente todo, porque ya se sabe que a esta ciudad le pirra un rojo que va a misa, ve las cofradías y se entiende con el prelado. Pero hay una circunstancia que debería tener en cuenta. Cuanto más tarde en anunciar el paso al frente para pedir dorsal en la carrera de San Telmo, mucho mejor para la princesa roja, tan roja que casi es colorá. Le están dando tiempo a Susana Díaz. Y darle tiempo es como perdonarle la vida al Real Madrid cuando se ha tenido el portero batido en un par de ocasiones. La princesa se ha puesto el traje de turronera y está imparable. No para de recorrer pueblos de Andalucía que ni usted sabría de qué provincia son, municipios con nombre de localidades donde están las administraciones de lotería que venden el segundo premio de Navidad. Porque, todo sea dicho, la de Geografía que se aprende cuando el señor serio de la mesa que preside el sorteo lee el número y el locutor proclama la lista de capitales y pueblos donde se ha vendido. Pues a esos pueblos se ha ido Susana, imparable como los años de la Junta de Chaves y Griñán. Huy, perdón, que los he nombrado. La compañera Isabel Morillo enumeraba el otro día la relación de municipios que la princesa roja ha visitado en los últimos días: Morilo, Motril, Salobreña, Otívar, Gualchos-Castell de Ferro, Vélez de Benaudalla, Dúrcal, Padul, Huelva, Gibraleón, Casabermeja, Málaga, Colmenar, Periana, La Viñuela, Los Barrios, Tarifa, Viator, Níjar, Las Tres Villas, Abrucena, Fiñana, Posadas, Guadalcázar, La Carlota, Palma del Río. Ahora no diga usted, dilecto lector, que le sonaban todos. Porque alguno tiene nombre de otra región y bastante alejada de Andalucía. Si yo fuera mi Juan no tardaría tanto en saltar al ruedo, porque minuto que tarda, minuto que veo a ciertos alcaldes recelar de dar el paso en favor de un candidato distinto a Susana. El personal, en general, lo que no quiere son problemas y asegurarse el caballo ganador. Eso ocurre en todos los ámbitos, incluido el periodismo, donde a la mínima te dejan solo o, lo que es peor, te abandonan como el gallo de Morón. Ocurre que más vale estar solo que pidiendo prestado. Alcalde, espabila que ya sabes cómo acaba el camarón que se duerme. Se la están poniendo de dulce a Susana para venirse arriba. Yo sé de una del PP que le ha hecho frente a la Junta... Y ha ganado. Tírate al ruedo o quédate en Sevilla, pero recuerda que la media salida del portero acaba en gol.