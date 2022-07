Aquí hay Juanma para rato

CREO muy fiable la macroencuesta que ha hecho el Centro de Investigaciones Sociológicas en la que casi cuatro mil andaluces explican su voto en las elecciones andaluzas. Por tres razones. Una, la solvencia de los profesionales del CIS. Dos, la extensión de la muestra, que la hace muy representativa del sentir de los ciudadanos. Tres, la inutilidad de una eventual manipulación de sus datos en la cocina que maneja el director del CIS (sí, Tezanos, quien tuvo que ser sacado a rastras de la Ejecutiva federal del PSOE porque quería compatibilizar ambos cargos). No tendría ningún sentido retorcer este sondeo en favor del partido del Gobierno porque las elecciones ya se han celebrado.

La encuesta en la que los andaluces explican su voto cimenta el triunfo arrollador de Juanma Moreno el 19-J en varios factores convergentes: la fidelidad de quienes votaron al PP en 2018 y la absorción del 71% de los antiguos votantes de Ciudadanos, pero también la del 33% de los de Vox e incluso la del 17,5% de los del PSOE (equivale a unos 180.000 electores). El PP ganó en todas las clases sociales y en todos los tramos de edad. Su victoria ha sido estrictamente transversal más basada en el liderazgo tranquilo y la gestión no estridente de Moreno Bonilla que en la ideología y la política del PP.

En realidad, las últimas elecciones andaluzas han venido a reforzar, gracias a una serie de circunstancias coincidentes (el desconcierto del PSOE andaluz tras la pérdida del poder, el sanchismo como disolvente de la centralidad del partido, la crisis de la izquierda a su izquierda, el propio aire continuista de la nueva Junta en lo esencial), una tendencia que se inició en 2012 con la victoria insuficiente de Javier Arenas, prendió en los núcleos urbanos y ha terminando impregnando todo el tejido social: un giro a la derecha. El voto al PP y Vox es muy superior al de PSOE, Andalucía por Sí y Adelante juntos. O sea, que los socialistas están perdiendo la franja más templada de su electorado, pero no compensan esta mengua arrebatando votantes a la izquierda radical, que también cae. El espacio autodenominado progresista, siempre mayoritario en Andalucía, se ha achicado. Esto es lo nuevo de la situación que dibujan los propios andaluces sobre su voto.Razón tienen varios ex altos dirigentes andaluces del PSOEcuando coinciden en el diagnóstico: “Aquí hay Juanma para rato”. Salvo que no resista las atractivas tentaciones que ofrece cualquier mayoría absoluta.