Si yo fuera el presidente de la Junta de Andalucía no perdería el contacto con la calle en ningún momento, procuraría dedicar dos jornadas a la semana al menos a pasearme entre los andaluces de las ocho provincias en horario laborable, pero mezclándome de verdad con el pueblo para conocer de primera mano sus inquietudes, no con esos escenarios con profesionales sanitarios dispuestos en cohorte que le guardan las espaldas. Si yo fuera Juanma estaría el mínimo tiempo posible en el Palacio de San Telmo, que ya se sabe que la lepra está en la curia (papa Francisco dixit), dedicaría más tiempo tanto a las calles andaluzas, como a la provincia de Sevilla, absolutamente orillada por el PP andaluz. Pocos militantes del PP de Sevilla, por cierto, le deben algo a la estructura regional porque casi no hay sevillanos en el organigrama superior de la Junta. Si yo fuera Juanma seguiría labrando ese perfil institucional tan válido y acertado, que tan buenos réditos le está deparando en las encuestas, pero tendría claro que si Vox sigue creciendo en los sondeos, como lo está haciendo tanto en intención de voto como en descenso del índice de rechazo, y se consolida como alternativa en el gobierno, no volverá a ocurrir que medio millón de votantes socialistas se queden en casa. Nada hay que movilice más el voto de izquierdas que el auge de la derecha pura y dura. Si yo fuera Juanma no olvidaría, ahora que avanzamos en la segunda mitad del mandato, que la carambola del tripartito fue eso: una carambola. Si yo fuera el presidente de la Junta me aseguraría congresos provinciales rápidos y en paz, sobre todo el de la abandonada Sevilla, donde el PP goza de la libertad de los pobres: nada te debo, libre soy. Por supuesto, evitaría fomentar el nefasto síndrome del Junts x Málaga que marca la administración autonómica digital como ese harto de hambre que exhibe que está sobrado de pan. A ver si algunos se creen de verdad que Málaga es importante, porque parece que ellos mismos no tienen claro que se trata de una ciudad avanzada, que da gusto visitar y que es ejemplo de pujanza con un gran alcalde. Si yo fuera Juanma me prepararía para la caída de Susana Díaz, sobre todo cuando antes caigan presidentes de las diputaciones provinciales todavía fieles a la trianera. Y me iría preparando porque el alcalde Espadas no causa rechazo ni siquiera en Málaga. Es un político "triangular", como el mismo Juanma lo definió en una reunión a puerta cerrada. Si yo fuera Juanma me alejaría de suavones, agradadores y capitalizadores, y no tiraría por la borda tanto patrimonio político conseguido con sacrificio. Volaría alto sin dejar de ser un moderado. Y si yo fuera el presidente, ya quisiera yo hacer esas flexiones que hacía en su casa en los días del encierro total. ¡Qué envidia! Ni Juan Bravo está tan en forma.