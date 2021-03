Juego de villanos

Todo se puede sublimar o reducir al ridículo. El juego es un claro ejemplo. Sólo hay que comparar la novela El jugador, de Dostoyevski, con Los bingueros, película dirigida por Mariano Ozores y protagonizada por Andrés Pajares y Fernando Esteso. La primera es una de las joyas de la época dorada de la literatura rusa, en la que se cuenta el descenso de un hombre al infierno de la ludopatía; la segunda, un pretendido cachondeo con un guión plagado de paridas y profusión de señoras en pelotas, aunque fue la película más taquillera de 1979. Dostoyevski y Ozores, cada uno a su manera, nos hablan de la pasión por el azar, la que tantos patrimonios y honras arruinó.

No deja de ser curioso que las dos "libertades" que más llamaron la atención a la sociedad española de la Transición fueran el juego y la pornografía, dos asuntos hoy estigmatizados. El llamado destape -desde el erotismo pícaro hasta el sexo más descarnado- convirtió los quioscos y carteleras en recargados retablos de perdición. Es un misterio cómo un país que había sido la reserva espiritual de Europa amaneció un día forrado de guarrerías contra el sexto mandamiento y (pero eso aún no lo sabíamos) la dignidad de la mujer. El juego, por su parte, siempre se practicó en el franquismo, en reducidas timbas que se celebraban en los lugares más diversos y secretos (en Sevilla eran famosas las del Tiro de Pichón). Los bingos no fueron más que la forma hortera y mesocrática con la que se manifestaba el espíritu juguetón de la nueva España. Otra cosa son los casinos, industrias de desplumaje de incautos no pocas veces glorificadas por el cine y la literatura. Ahora, el relevo lo han tomado las casas de apuestas, donde se lleva más el chándal que el esmoquin.

Si el Casino de Sevilla se tuvo que construir en Tomares se debió en parte a la oposición de Soledad Becerril, alcaldesa que, como buena hija de la oligarquía, guardaba en su memoria las terribles historias de señores que llegaron a apostar y perder todas sus fincas e, incluso, sus santas mujeres durante una mala noche de naipes o ruleta. Pero, al igual que la pornografía, que empezó siendo un producto de consumo elitista e incluso palaciego, el juego ha ido experimentando un proceso de "democratización" que ha alcanzado su clímax con la sociedad digital. Hoy, internet nos ofrece a un golpe de clic el pecado más oscuro y la ruina económica.

La intención del Ayuntamiento de Sevilla de impedir que se abran casas de juego junto a los colegios es loable y aplaudible, pero de limitada eficacia. La verdadera batalla se libra en la red. Y ante eso, hoy por hoy, no hay autoridad política ni soberanía que pueda. Internet se ha convertido en un gran poder de mil cabezas y ni una sola responsabilidad. Cada móvil es un casino en el bolsillo. Ahí es donde hay que atacar. Todo los demás son desahogos.