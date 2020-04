Julen Lopetegui y su lección de 'fair play'

Hablan y no acaban del talante que Julen Lopetegui muestra en su día a día. Talante de mirar a los ojos y de aparcar los rencores cuando la ocasión lo demanda. Como ex seleccionador forma parte de esa especie de Politburó que Rubiales ha instituido mayormente para sacudirse pulgas cuando éstas pican más de la cuenta. Y el otro día convocó a ese sanedrín a fin de no estar solo en la cruzada que lleva a cabo contra el mundo.

Julen, dicen, no había tenido, ni buscado, la oportunidad de reencontrarse con el presidente de la Federación y me imagino que sus ganas de darse de cara con él no entraría dentro de sus prioridades. La noche de Krasnodar de hace dos veranos hirió muy hondo al vasco y ni siquiera proporcionarle en sólo veinticuatro horas pasar del peor día de su vida al mejor de todos hizo que hubiera prisas por el reencuentro con su verdugo. Y esta semana se produjo el tele reencuentro.

Se trataba de consensuar la participación continental en caso de no terminar la temporada y Julen Lopetegui, guipuzcoano de Asteasu y con ni se sabe cuántos apellidos vascos, tuvo la hombría de abstenerse. Una lección de deportividad cuando toda su actual clientela reza cuanto sabe porque la cosa acabe ya y el Sevilla vaya a Champions por los méritos contraídos en los dos tercios largos de competición disputados hasta que estalló el confinamiento y este crujir de dientes.

También declinó el voto el árbitro Gil Manzano, pero lo de éste tiene menos mérito que la lección de fair play que dio el entrenador del Sevilla. Y esto junto al papel protagonizado por su ascendencia en el vestuario durante la espinosa negociación para el menoscabo en las soldadas deja en un lugar de privilegio su figura. Comportamiento de hombre cabal con un sentido del deporte que no se da muy a menudo en este mundo del fútbol tan proceloso y sectario.