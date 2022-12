La Justicia y los polvorones de limón

Ninguna ley orgánica debería ser reformada por la vía de las enmiendas coladas para colmo en una muy discutible reforma exprés del Código Penal, un texto normativo con vocación de permanencia. La situación es inédita en el Tribunal Constitucional porque también lo es el intento de un Gobierno de introducir cambios sustanciales (vamos a decirlo finamente) en los mecanismos de control que caracterizan un Estado de Derecho que se precie de serlo. Nunca habíamos asistido a la supresión de un delito como el de la sedición para beneficiar a delincuentes juzgados, nunca a la rebaja de la pena por malversación para reducir las condenas de esos mismos delincuentes (como el solomillo que se ofrece al punto del gusto del comensal). La situación inédita procede de un comportamiento previamente inédito del Ejecutivo, que cada día se desenvuelve con mayor descaro, se preocupa menos por disimular y, por cierto, sufre más el desahogo de un Gobierno catalán que se jacta de tener en jaque al consejo de ministros, de recordarle que siempre tendrá dos tazas servidas cada vez que no quiera caldo y diga que traerá a Puigdemont a España para rendir cuentas ante la Justicia o, prepárense, que no habrá un referéndum sobre la independencia. España no roba, no;pero el Gobierno catalán sí nos chulea.

Si Feijóo llega a cerrar el acuerdo sobre el Poder Judicial el pasado octubre, hubiera quedado como el mayor tontucio político de 2022. Se hubiera tragado a los dos días el anuncio del Gobierno de suprimir el delito de sedición y de rebajar las penas por el de la malversación. Los hechos han demostrado que el equipo de Génova tuvo reflejos en el último tramo, lo que no quita que los jueces conservadores no sean merecedores de la raimunda por no cumplir con su obligación constitucional y con sus deberes legales. Se han atrincherado y no deben ser aplaudidos. Aquí todos tratan de controlar una Justicia que, al principio y al final, es la que sale peor parada, al menos en su alta cúpula. La porquería partidista del Congreso de los Diputados está perfecta y calcadamente trasladada a los altos despachos de las togas.

Tuvimos un presidente del TC con carnet del PP como ahora el Gobierno socialista propone para este tribunal a un ex ministro de Justicia y a una ex alto cargo del Gobierno. Y no se olviden que una ministra de Justicia pasó a ser fiscal general como quien se baja del autobús y se monta en el tranvía. Transporte intermodal, desvergüenza institucional. Es imposible no recordar aquella reflexión de Pacheco sobre la Justicia. Su despolitización suena hoy a música celestial. Abramos la caja de polvorones. Y el último que se coma los de limón.