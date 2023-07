Como no sé cuánto pasará desde que escribo este articulillo hasta que se publique, no sé si decir “se ha inaugurado” o “se inauguró” (o, incluso, “se clausuró”). En todo caso, sea un pretérito más o menos perfecto o anterior, lo refiero a una exposición de distintas obras más o menos modernas pertenecientes a diversas colecciones, del romanticismo de Julio Romero de Torres al conceptualismo (si es que es tal la clasificación adecuada, ni idea, qué más da) de una instalación de Dan Flavin (a este señor no me lo habían presentado antes pero no discuto su valía), pasando por el realismo sólo aparentemente frío de Antonio López.

Soy un perfecto ignorante en materia artística (y en tantas otras), así que no pretendo hacer una crítica sobre –y, menos, de– las obras expuestas, líbreme –y líbreles– Dios.

Pero recorriendo las salas de la exposición me acordé, cómo no, del famoso urinario, o como en su casa llamen a ese gran invento de la Humanidad, que Marcel Duchamp presentó en una exposición como una obra de arte, titulándolo La Fuente. No sé si Duchamp, en su fuero interno, dio ese paso con ánimo jocoso, para burlarse de los críticos o del mercado del arte o como una declaración de rebeldía o por cualquier otro motivo. Lo que sí sé es que “un resultado inmediato del chiste de Duchamp fue precipitar una industria intelectual dedicada a responder a la pregunta “¿Qué es arte?”, como nos recuerda Scruton en su breve y recomendable librito Beauty, en que concluye que “la literatura de esta industria es tan tediosa como las inacabables imitaciones del gesto de Duchamp” y que todo este proceso ha dejado un “residuo de escepticismo”. Como casi siempre me pasa con Scruton, estoy de acuerdo.

La aproximación al arte moderno (especialmente si hablamos del que presume de su modernidad) tiene que ser bienhumorada y con un punto surrealista, al estilo de Kassel no invita a la lógica, de Enrique Vila-Matas, esa novela cuya recomendación agradezco a Francisco Aranguren, experto en arte moderno vestido de Notario. Si no, es fácil que se caiga en la pedantería y que resulte poco creíble.

Un cuadro blanco sobre fondo blanco tal vez sea arte, no sé. Pero si a eso alguien lo llama “atardecer lluvioso en Rovaniemi”, por decir algo, resulta complicado no interpretarlo como tomadura de pelo, como un chiste. Y, volviendo a Scruton, “lo primero que podrías aprender, en relación con los chistes, es que el urinario de Duchamp resultó un chiste bastante bueno, en su momento, pero que era ya un chiste malo en la época de las cajas de Brillo, de Andy Warhol, y que resulta directamente estúpido hoy en día”. Pues eso.

O tal vez es que, como apunta Vila-Matas, tengo “una inquina enfermiza hacia los que son conscientes de que, como artistas, se hallan en una posición privilegiada para fracasar donde los demás no se atreverían a hacerlo y por eso prueban a crear obras de arte arriesgadas que carecerían de sentido si no contuvieran el fracaso en su propia esencia”. Ni idea.