Recorriendo la memoria, tal vez tengamos la fortuna de apreciar cómo determinados momentos de nuestra vida han sido de absoluta felicidad. A mí me viene ahora uno de hace ya bastantes años: esas Navidades que fueron -como deben serlo- frías, habíamos viajado con nuestros hijos a Ávila y a Gredos, y fue el primer momento en el que vieron la nieve. Queda de ello una fotografía ya algo tomada por el tiempo, que conservo con mimo: mi mujer y los pequeños, riendo estos últimos con esas carcajadas limpias que tienen los niños, ante un muñeco de nieve en la puerta del parador, en plena sierra. Pero ya terminado el día, dormidos todos ellos, yo me fui -no sé si cauteloso o solapado- a un salón contiguo donde ardía una buena chimenea y en dónde, arrellanado en un buen sillón de orejas y con una copa cálida en la mano, me dispuse a seguir leyendo a Gibbon, que acompañaba mi viaje y que, con su secular sabiduría y desde sus ya baqueteadas páginas, me hablaba de la decadencia y caída de Roma mientras sonaban, en un reproductor de esos que entonces eran primicia y hoy son ejemplo de todo lo que se nos ha quedado ya obsoleto, las maravillosas Lágrimas (Lachrimae or Seaven Teares, 1604) de John Dowland. Dowland había sido laudista del rey de Dinamarca, Cristián IV, y habría de imprimir su obra en Londres, en casa de John Windet, junto a Fleet Street: pavanas, gallardas y alemanas para laúd, violas y violones, en unas melodías ágiles, densas, líquidas, profundas, a ratos vibrantes o bien sosegadas, se deslizan majestuosamente entre las partituras. Unas páginas que evocan refinados cortesanos jacobitas, vestidos de sedas y de encajes, como los que pintaba William Larkin allá por 1600. Lachrimae antiquae, gementes, tristes, amantis… todas las lágrimas derramadas en el mundo tenían cabida entre sus notas. Fuera, para cerrar el círculo, nevaba con blandura.

Hoy recuerdo esa hora, o dos, o tres -las que fueran- con nostalgia: la luz tenue, el calor del fuego, el pellizco del frío fuera de los espesos muros de la casa, la tibieza cálida de mis hijos en el cuarto de al lado; y la música. Todo lo contrario al ruido cotidiano: ese que cada día padecemos con los horarios, las noticias, las redes asociales, la farfolla, las servidumbres de la labor diaria o los atascos.

Volviendo la vista atrás, y como bien dice el protagonista de No mires arriba, la película de moda (ojo, que viene spoiler): "Al fin y al cabo lo teníamos todo, ¿no?". Hoy, gracias a Dios, creo que sigo teniéndolo todo, o al menos todo lo que importa; y también más años que entonces (aunque tengo la suerte de que mi trabajo con los jóvenes me mantiene joven de espíritu, o al menos eso espero), lo que tal vez me da más perspectiva. Muchas veces escucho a Dowland -un ejercicio civilizador que recomiendo- y alguna vez releo a Gibbon: y pienso, y con sinceridad, que a veces también las lágrimas, y en este caso desde luego las de Dowland, pueden traernos a la mano algo tan sencillo como es la felicidad.