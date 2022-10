Leña a Málaga que es de goma

CRECÍ con los relatos épicos de la guerra entre Bienvenida y Usagre, dos pueblos de la Baja Extremadura entre los que existía una perpetua enemistad. Paula me dejaba boquiabierto con los encontronazos entre los mozos de ambas localidades, protagonistas de una eterna berrea en la que los aspirantes a semental se disputaban las muchachas de ambas localidades. Paula no me contaba aquellos cuentos –en los que se mezclaban la Ilíada, West Side Story y El hombre y la tierra– con indignación o temor, sino con una mezcla de orgullo y fascinación. Todavía eran los 70. De forma parecida tuvo que narrar Helena su secuestro por Paris y la final carnicería de Troya. En aquellos relatos paulinos latía una pulsión arcaica, la del macho luchando por la posesión de la hembra. Pero también se vislumbraba una cuestión política que es una constante en la historia de España: la enemistad fratricida entre poblaciones cercanas, el inacabable pleito entre Villa Arriba y Villa Abajo, una constante que llegó a su paroxismo con el movimiento cantonalista. Ya saben, Sevilla en guerra con Utrera y todas esas situaciones tan cómicas que propició la Gloriosa.

Las cosas no han cambiado tanto en los últimos tiempos. De hecho, el micronacionalismo localista de los españoles sigue siendo uno de los disparantes más poderosos del voto, al menos en las elecciones municipales. Nuestro alcalde, el socialista Antonio Muñoz, conocedor de este cáliz electoral, está dispuesto a apurar sus heces. La guerra dialéctica contra Málaga, hasta ahora soterrada, se ha declarado definitivamente con la excusa de la exclusión del aeropuerto de Sevilla –en favor del aeródromo boquerón– de un vuelo directo a Nueva York. También por el monopolio que disfrutan los políticos malagueños sobre los altos cargos turísticos de la Junta, abusiva tradición –habría que recordarle a Muñoz– inaugurada y sostenida por los socialistas.

Independientemente de las razones del alcalde de Sevilla, es evidente que Muñoz saca la calculadora electoral cada vez que carga contra Málaga (nada que no hayan hecho anteriormente y en sentido contrario los ediles malacitanos, grandes explotadores del resentimiento localista). El PSOE es consciente de que, salvo catástrofe, no volverá a gobernar Andalucía en un largo periodo de tiempo. Hoy por hoy, el césar Juanma es imbatible, aún más con la oposición errática de Juan Espadas. Así las cosas, leña a Málaga que es de goma. Seguro que esta retórica inflama el pecho de los patriotas hispalenses, tan heridos ante la pujanza a veces un tanto hortera, con rusos y baronesas, de la capital mediterránea. Veremos mucho más en los próximos tiempos.