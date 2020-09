Libertad para denunciar e investigar

Desde Filesa, Malaya, Púnica, Palau, ERE, Gürtel, Pretoria, Lezo, Pujol o Pokémon hasta el actual y mugroso caso Kitchen, los escándalos de corrupción se han multiplicado afectando fundamentalmente a los dos grandes partidos nacionales y algunos regionales, como la poderosa y desaparecida CDC. No se trata de poner el ventilador para igualarlos a todos y disimular así a uno, sino de decir una palabra a favor de la democracia que cada vez más ciudadanos relacionan como lo mismo con la corrupción.

Hace tiempo que las encuestas han situado a los políticos entre los mayores problemas de los españoles -a veces ocupando el segundo lugar- junto al paro, la situación económica, la sanidad y ahora el coronavirus. Cuidado. Sobre todo cuando los reiterados escándalos y los efectos de la crisis de 2008 han dado poder político por primera vez en nuestra historia democrática al radicalismo populista de extrema izquierda y extrema derecha; y cuando tenemos unos líderes tan mediocres -no anima a creerse la película el casting formado por Sánchez, Iglesias, Casado, Arrimadas y Abascal- en un momento tan grave como el que vivimos.

No hace falta decir -¿o sí?- que democracia no equivale a corrupción, sino a su control y denuncia. En las dictaduras no existe, naturalmente: no hay oposición, ni libertad de información, ni separación de poderes; el poder -en sí mismo corrupción absoluta- la tapa o utiliza algún caso si le conviene. No hubo totalitarismo en el siglo XX -ya fuera comunista o nazifascista- que no acusara a las democracias de corruptas y a los partidos políticos de servir sus propios intereses, primero, y los de una clase dominante, después.

Desde Caballero sin espada hasta Los papeles del Pentágono pasando por El político, Tempestad sobre Washington o Todos los hombres del presidente el cine americano ha denunciado la corrupción política, no para poner en cuestión la democracia, sino para sanarla (el franquismo no prohibió aquellas películas: le venían bien retorciendo su sentido). Seguían la tradición de la caricatura política del XIX que en Europa tuvo gigantes como Daumier y en Estados Unidos como Keppler. Una de sus caricaturas resume la más frecuente crítica de los reformistas (para sanarla) y los totalitarios y populistas (para derribarla) a la democracia: el senado de los Estados Unidos como enanitos controlados por los gigantes de los trust.