A la Liga le quieren birlar el fin de semana

Consolidado el fútbol como el primer espectáculo de la contemporaneidad, resulta inquietante ver cómo los sucesivos mandarinatos que lo rigieron y rigen lo toquetean. Cambian reglas de juego e inventan competiciones que colapsan un calendario sin fechas libres para que el hartazgo pueda jugarle en contra. Afortunadamente todavía no aparecen indicios que lo lleven a morir de éxito, pero todo se andará de seguir manoseándolo.

Está ahora al cabo de la calle esa pretensión de crear una macrocompetición continental a costa de invadir el terreno de las ligas nacionales. Los clubes más poderosos del continente, junto a esa clase media que nunca mira por el retrovisor y que pretende ingenuamente ser como esos privilegiados, quieren apoderarse del fin de semana en perjuicio de las competiciones domésticas. ¿Lo conseguirán? Cosas peores hemos visto bajo la excusa de que el fútbol es indestructible.

O sea que el peligro es latente y que la Liga, que es el invento más provechoso para el fútbol y el que puso a este juguete en el pedestal que ocupa, puede ser la gran damnificada. Estamos ante un peligro inminente en el que resulta que el aficionado es la víctima. Imaginen un fútbol liguero intersemanal con lo que ello conlleva. Bajarían una barbaridad los desplazamientos de aficionados en pos de su equipo por todo el territorio nacional por la dificultad de compaginar trabajo y diversión.

Está todo movido por esos ricos que quieren ser más ricos aún y que cuentan con el apoyo de los pobres que sueñan con ser como ellos. No es criticable ese afán de superación, pero parece mentira que no escarmienten viendo cómo a la hora de repartirse ganancias no es la solidaridad la más destacada de sus cualidades. La esperanza del aficionado al que quieren despojar del fin de semana está en la Premier, que aún considera innegociable renunciar al week end.