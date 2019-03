Listas electorales

A Juan Espadas no ha habido quien le discuta la inclusión de Cabrera en la lista electoral, donde figura en el puesto séptimo. Como nadie le ha rechistado que su predilecto Antonio Muñoz repita en puesto preferente. Va en el tercer puesto. A la edil Miriam Díaz la han castigado al puesto 16. Por lo demás, poca novedad, más que las ya sabidas de las salidas de Castreño y Castillo. La verdad es que la lista no genera ningún debate en la calle, no levanta pasiones ni rechazos. Tampoco se espera que lo haga la del PP. Aquí sólo queda por venderse el pescado de la lista de Vox. Y ya veremos si es lenguado... o bacalao.