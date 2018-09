Llega otoño con ropa de verano

Largo como una noche de insomnio, el verano bien que se está cobrando el peaje de la demora. Nos congratulábamos de que tanto se hiciese esperar, de aquel julio de veraneantes en la playa abrigados con el chándal y de rebequita para salir a cenar, pero las cosas son como son y no como quisiéramos que fuesen. Y aquí tenemos, a las puertas del otoño, al verano joven y fuerte, como de haber acabado de ver la luz. Y es que una cosa es el membrillazo habitual en este tiempo de vendimia y moscas y otra bien distinta de un ferragosto fuera de fecha. Decíamos ilusos que a ver quién nos quitaba el placer de aquella tardanza en llegar sin pensar en sus consecuencias y en que el verano es tan implacable que cuando no te la da a la entrada te la da a la salida. Una salida a la que no se le ve la luz, pues el anuncio de mercurios altos está ahí y eso que el domingo llega el otoño.