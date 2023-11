No solo se ha deslegitimado la intervención del jefe del Estado y el poder judicial, se ha liquidado el PSOE del XXVI Congreso (1974), el XVII Congreso (1976) y el Congreso Extraordinario (septiembre de 1979) que rectificó las conclusiones del XVIII (mayo de 1979) abriendo el camino que conquistaría la confianza de los ciudadanos llevando el partido de los 5.469.813 votos obtenidos en las primeras elecciones constitucionales de 1979 a los 10.127.392 de 1982. Fue obra, fundamentalmente, de Felipe González. Hace dos días difundió un mensaje del que creo oportuno, visto el acuerdo hecho público ayer, recordar dos fragmentos.

Sobre las elecciones del 23-J: “Creo que los ciudadanos han intentado, a través de las últimas votaciones, al menos dos de cada tres, recuperar un espacio de centralidad que evite la polarización, es decir, que no sean los extremos del espectro político los que estén tirando de ese espacio de centralidad para incrementar la tensión, la polarización política que se hace irrespirable… ¿Por qué no tienen en cuenta que los españoles han votado hace muy poco tiempo y han dado dos de cada tres votos al PP y al PSOE?… El resto, por un extremo y por otro extremo, parece que son los que dominan o mandan en el espacio de centralidad, descomponiéndolo naturalmente”.

Sobre la amnistía: “Una cosa es perdonar lo que se ha hecho y otra es pedir perdón por lo que se ha hecho. Están obligando a pedir perdón. Tenemos que considerar a Puigdemont como Tarradellas, que fue un exiliado durante 40 años. Este es un prófugo de la Justicia. Me parece mal el fondo y la forma del proceso de amnistía. No cabe en la Constitución… Se ha negado que podía haber amnistía hasta el 24 de julio, ¡el día siguiente del resultado electoral!... Y la razón para esto, lo digo con dolor, es de oportunidad o de oportunismo… Me siento avergonzado de que la amnistía se esté redactando en Bruselas y por las personas que pretenden ser amnistiadas… [Sánchez] está a tiempo de decir ‘hasta aquí hemos llegado’ porque no cabe en la Constitución. Pero Puigdemont tira del ronzal para llevarnos donde no queremos ir… Esto no parece ni tolerable ni aceptable. La frase que se impone es que hay que hacer de la necesidad virtud ¿La necesidad son 7 votos para una investidura, ni siquiera para gobernar?”.

Todo para nada. El partido que González condujo a la socialdemocracia europea ya no existe.