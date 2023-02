POR un impedimento material, no deberían concederse medallas a los muertos, y es que no habría metal para fundir tantos discos para honrar a los miles de andaluces predilectos, favoritos, sabios y adoptivos que descansan en los cementerios. Los más grandes fueron Trajano y Adriano, emperadores de Roma nacidos junto a Hispalis, pero no sé si es correcto adjudicar el gentilicio de andaluces a tamaños dirigentes de la universalidad latina. Béticos sí eran.

Para muertos, sirvan también los Murillo, Velázquez, Machado, Chaves Nogales, María Pineda, Lorca y Picasso, o los hijos adoptivos Fernando III, Alfonso X, Alfonso XIII e Isabel y Fernando. Más Segismundo Moret, Antonio Cánovas del Castillo, Emilio Castelar y Niceto Alcalá Zamora. ¿Qué ellos no vivieron durante el período autonómico? Una injusticia histórica.

Este es el único argumento que se me ocurre para posicionarme en contra de la concesión del título de Hija Predilecta de Andalucía a Lola Flores, que falleció hace unas décadas. No es el caso del corista Julio Pardo, propuesto por muchos gaditanos y fallecido hace unas semanas. Sería como quitarle el Goya de Honor a Carlos Saura. Lo que, realmente, me intriga de Lola Flores es cuándo se convirtió en icono pop, porque yo no debía estar allí.

Para quienes nacimos con la guerra del Vietnam, paridora de todos los movimientos contraculturales, de los hippies, del pop, del rock y de un antiamericanismo que sólo se expresaba en lo político, porque en lo cultural lo absorbimos todo, incluida esa derivada del rock andaluz, con las bases de Morón y Rota como difundidoras... para todos nosotros, Lola Flores estaba en las antípodas, una artista de la única televisión, una folclórica estridente, el paradigma de lo que los andaluces no queríamos ser.

Pero algo sucedió con su imagen al pasar del tiempo. Cruzcampo lo supo ver antes que Juanma Moreno: por el acento se le ha conocido. Eso dicen. Antes que ellos, el profesor de literatura de la Universidad de Cádiz, Alberto Romero, escribió su biografía más completa, donde se encuentran algunas de las cuestiones que nunca había resuelto. En los años más grises, de los cuarenta a los cincuenta, Lola era el único color que llegaba desde la radio, sus amoríos prohibidos pero públicos con Manolo Caracol en tiempos de la Sección Femenina, los del Junco, su desnudo postrero en Interviú, su acento güisquero, bastante hortera que decíamos entonces, pero muy heavy.