Lopetegui y Rubi, que sólo dependan de los resultados

Concluye la semana de la tragedia que es la muerte de Reyes y se trata de la que se oficializó que ambos banquillos ya tienen inquilino. Las negociaciones fueron rápidas en el caso de Lopetegui y morosas en el de Rubi por la complicada desvinculación del catalán de su anterior club. Y en este estado de cosas, la pregunta generalizada es si son acertadas ambas decisiones. La respuesta, la de siempre, si ganan sí y si pierden, no.

No hay otra respuesta cuando de augurar el futuro de un entrenador se trata. El universo de un entrenador de fútbol se rige por los resultados, aunque haya veces en que son cuestiones colaterales las que también juegan en contra del técnico, véase la reciente andadura de Quique Setién en el Betis. Pero lo normal es que el balance de un entrenador de fútbol se mida únicamente por los resultados obtenidos, de ahí que el futuro de Lopetegui y de Rubi ande por esa onda.

Y hay que convenir en que ambos llegan a unos destinos un tanto revueltos. El ex seleccionador llega con el aval de Monchi y eso parece suficiente para calmar los ánimos de una afición que lo tenía entre sus personajes menos apreciados. Pero Monchi tiene vara alta, que ya hasta alguien lo ha equiparado con un mesías que pastorea sin oposición alguna. Luego serán los resultados los que dictaminen si la decisión fue acertada o no, cuestión de paciencia y de esperar.

En la otra orilla, el que fue considerado el mesías particular ya no ejerce de tal y eso no sé hasta qué punto repercutirá en la marcha del club. Rubi llega, por tanto, a un terreno pantanoso que ya se engulló la figura de su antecesor. Ojalá hayan acertado ambos y que tanto Lopetegui como Rubi cumplan sus contratos sin daños colaterales que poco tengan que ver con los resultados en el campo. La experiencia reciente en el fútbol según Sevilla no ha ido en sintonía con esa norma. En fin...