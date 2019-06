Lopetegui y la personalidad de Monchi

Posiblemente, casi seguro que sí, cuando aquel ridículo autogol de Kjaer en el último suspiro de Praga, Machín no hubiera sido destituido. Viendo el patio y cómo desde las sentinas de las redes sociales se descalificaba a Lopetegui para el banquillo sevillista, con Monchi en la sala de máquinas no hubiera sucedido tal defenestración. El de la Isla de León ha demostrado que no caben influencias exógenas en sus decisiones, así de claro.

Admirable la actuación de Ramón Rodríguez Verdejo en la contratación del nuevo entrenador. Convencido de que el vasco es lo más parecido a su ideal de entrenador del Sevilla, la turbamulta de las redes sociales, con sus espurias encuestas y su mala educación, no ha supuesto obstáculo alguno a la hora de la verdad. Por eso, creo que si él hubiera sido el manijero cuando la catástrofe checa, Pablo Machín habría recibido más confianza de la que le llegó en ese momento.

Y en este estado de cosas, quizás también habría sido menos azarosa la estancia de Setién en el caso de haber recibido un respaldo público más consistente de su club. Pero eso es ya agua pasada, Setién se fue aburrido por los ataques de los más gritones y la historia no hay por qué removerla. Por lo tanto, volvemos a la actualidad y dice que Julen Lopetegui Agote (Asteasu, Guipúzcoa, 1966) es el nuevo entrenador sevillista, lo que, con permiso de los resultados, será hasta 2022.

Ha sido una lección de Monchi hacer lo que cree oportuno a pesar de lo que exigen en las cloacas lo que antes no salía de las tabernas. Han revoloteado muchos nombres sobre la vertical del banquillo derecho de Nervión y alguno hasta de más relumbrón, pero la figura del ex seleccionador nacional no es la de un cualquiera, todos tenemos un pasado y el presente dice que Monchi ha demostrado seguir con la misma personalidad que tenía antes de emigrar a Roma... o más.