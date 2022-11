Para tratar de poner algo de orden en la avalancha del turismo masivo y minimizar sus daños sobre todo en el centro histórico de la ciudad (y sus cada vez menos vecinos) el Ayuntamiento ha creado la campaña Love Sevilla Back. Con textos tan bien intencionados como contradictorios.

"Empápate de la Sevilla de verdad" se dice. Y los turistas que sigan esta recomendación deberían abandonar de inmediato el parque temático del centro para dirigirse a Nervión, Pío XII, Heliópolis, el Cerro, el Porvenir, el Polígono, el Tardón y el barrio León, Miraflores o Los Bermejales para empaparse de la Sevilla de verdad. Porque verdad, lo que se dice verdad, poca queda en el centro.

"Se busca concienciar a todos los visitantes de la ciudad sobre una serie de normas que deben conocer durante su estancia". No quiero ni imaginarme cómo vivirán estas criaturas en sus localidades de origen si esas "normas que deben conocer", lo que presupone que no las conocían antes, tal y como el Ayuntamiento las propone, son no mearse en las calles ("Ve al servicio solo en los servicios"), no guarrearlas tirándolo todo por los suelos ("Tira la basura cuando y donde toca"), no convertir balcones y ventanas en tendederos ("No tiendas la ropa en el balcón"), no esparcir papeles, restos, mondas, latas y botellas tras comer en las calles ("Si haces picnic, no dejes tus huellas"), no escandalizar a los vecinos e impedirles descansar ("De noche, shhhh…"), no dejar el coche tirado en cualquier sitio ("Aparca bien, también por tu bien") o educar a los hijos ("Enseña a tus niños a respetar las normas"). Cosas todas que, por lo visto, no hacen en sus países u olvidan cuando llegan a Sevilla.

"Con esta idea se espera que las personas que visitan Sevilla la disfruten como un vecino más, lo que implica conocer la ciudad, comprar en comercios de toda la vida". Pues que se pongan a buscarlos a ver si tienen suerte. Algunos quedan, gracias a Dios, pero a la mayoría se los ha llevado por delante precisamente la marea turística. Es lo que tiene el turismo masificado: pervierte lo auténtico, arrasa la vida cotidiana, expulsa a los vecinos y ofrece a los turistas -verdugos y víctimas a la vez- un mamarracho, una caricatura, un cuerpo muerto maquillado. Pero no hay problema: a la mayoría les da igual porque parece que no andaba muy equivocado el pesimista que dijo aquello de "también viajan las maletas…".