Luminarias como posible antidepresivo

Paliativo no muy eficiente, pero paliativo al cabo que ayuda a pegarle algún que otro regate a la depresión generalizada, a ese estado anímico en el que nos metieron y del que no sabemos cómo escapar. Efectos paliativos los que producen esas luminarias que nos anunciarán la Navidad y que ya lucen en Vigo, lugar donde se han proclamado de interés turístico. Por supuesto que la situación en que nos sumieron de forma inadmisible no se arregla con estas luces, claro que no, cómo se va a arreglar con tanto paro y familias a puñados sin un solo ingreso, cómo puñetas va a arreglarse eso. Pero mejor será echarse a la calle dándose de cara con el anuncio luminoso de la Navidad que darse de bruces con un paisaje lóbrego que hace aún más depresiva la situación, siniestra situación de la que no somos culpables y de la que, paradójicamente, no son víctimas los culpables.