MIS hermanos y yo nunca conocimos a nuestro abuelo materno, que murió joven, pero cada Lunes Santo nos reencontrábamos con su figura de una manera simbólica: sabíamos que había refundado la hermandad de Las Penas de San Vicente junto a unos amigos, y realizar la estación de penitencia con esa cofradía era un modo de continuar su camino, de seguir su estela.

Los días previos a la salida, aquellas túnicas negras, ya planchadas, iban ocupando los rincones del piso, como sobrios cortinajes, como un atrezo efímero que anticipaba la inminencia de la Semana Santa. Sorprendía que aquellas prendas tuvieran memoria de otros años, o tal vez fuera la sugestión de quien se acercaba a ellas, pero conservaban a pesar de los meses de armario y los lavados un olor a cera, a incienso, a devoción callada.

Quizá entonces intuimos, más tarde lo comprobamos, que los rituales quiebran la lógica del tiempo, que ante las costumbres que heredamos pasado y presente se confunden y una emoción genuina lo impregna todo. A un amigo que vive fuera, la familia le enseñaba ayer en Twitter la foto de las túnicas colgadas, también de las torrijas que habían preparado, y ese hombre volvía a ser un niño. Yo he regresado estos días también a la infancia, a los nervios y el vértigo de los primeros Lunes Santos: a aquel crío místico que adornaba el cabecero de su cama con imágenes de Cristos y de Vírgenes –portadas recortadas de periódicos–, aquel chaval que se había aprendido pasajes de Cómo llora Sevilla, del padre Ramón Cué, y se sentía feliz de dar el paso.

Me sucedió como le sucede a tanta gente, que con la edad me fui distanciando de aquella tradición, aunque aquella lejanía, lo supe pronto, era engañosa. Reencontrarme estos años, ahora como espectador, con la silueta austera del Señor, Nuestro Padre Jesús de las Penas, avanzando en la calle, me interpelaba y estremecía. Yo era el hijo pródigo que retornaba.

Esta semana, mis hermanos y yo hemos recordado escenas de aquellas procesiones: la insistencia con la que los niños de la calle Sierpes y la carrera oficial te pedían caramelos o cera; aquel año en que Las Penas fue la única hermandad que pese a la amenaza de lluvia se atrevió a salir; que ninguna cena supiese como aquella, a la llegada al piso familiar tras el cansancio del recorrido. Veo una antigua fotografía en que posamos junto al tío Eduardo, todos vestidos de nazarenos, al comienzo de una de esas tardes, y yo, que a veces puedo pecar de descreído, siento que nada hay tan puro y tan exacto como el Dios de la infancia.