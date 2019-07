El 'MIR' de los políticos

La figura del Médico Interno Residente viene sirviendo en su acrónimo para definir una fase de prácticas indispensable para que los recién licenciados aprendan allí donde la realidad pone a prueba el conocimiento teórico.

Vale. Si no tan ordenado, regulado y (eso es trascendental) remunerado, el tiempo de prácticas se aplica en muchas disciplinas: se trata de obtener una capacitación más allá de la superación de exámenes y trabajos académicos. Al margen de la oportunidad, o no, de aplicar esta medida a profesiones como la enseñanza o la abogacía, la palabra MIR se me ha venido insistentemente a la cabeza con la, imagino que tan hipercomentada como hiperventilada, sesión de investidura fallida del pasado 25 de julio.

Porque… qué bien les vendría a los parlamentarios un MIR de realidad para mutar en palabras reales, comprometidas, claras y honestas ese lenguaje de madera como tan acertadamente definió Joaquín Estefanía. Los discursos durante y después fueron en su mayoría previsibles, acartonados y vacíos, tanto como cuando en la transición todos los carteles empezaban con "Una vez más el gobierno de UCD".

Y ya sé que esto suena a mandarlos a plantar melones o poner alquitrán en carreteras, en reacción tan básica y poco ponderada como la misma cuestión que la provoca, pero lo cierto es que si todos y cada uno de los diputados y senadores hubieran gestionado al menos seis meses en cualquier pueblo de España, estoy segura de que verían la vida, la leyes, los derechos y las votaciones de otra manera. Gestionar un ayuntamiento es conocer claramente la distancia entre el dicho y el hecho, entre los alegatos encendidos y toparte con el vecino aquel al que no le has arreglado lo suyo aunque hables mejor que Cicerón.

Cuando escuchamos aquello de "arreglar los problemas de la gente", en frase que va camino de adosarse a su mayores "dejándome la piel" o "vocación de servicio público", a veces nos queda la, tal vez timorata, sensación de que quien lo dice habla de oídas y lo ignora todo de lo que viene siendo ( por seguir en la jerga) ponerse a la tarea. No es la primera vez que expreso mi rotunda admiración por todos los alcaldes y concejales, sobre todo de pueblos medianos o pequeños, que se enfrentan cada hora de su día a averías de todo tipo, tantas veces de su competencia, sin que de nada valga que o bien no está en su mano o, peor, tiene esas manos atadas porque los presupuestos no acaban de llegar de la Comunidad o del Gobierno central. Hay historias tremendas tras un gobierno municipal: fracturas familiares por quítame allá una licencia o contrátame a mi niño, odios generacionales por decisiones que se han tomado o incluso se han dejado de tomar y un horario laboral que no termina ni en el día de la patrona.

Frente a esta realidad, que curte más que un turno de noche en Urgencias, el limbo de los parlamentarios. Que están pidiendo a gritos un MIR de realidad.