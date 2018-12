Madrugada de castillos en la arena

Igual que el cupón de la ONCE se publicita como la ilusión de todos los días, esto de hoy es la ilusión que se renueva cada año con vistas a un cambio de vida para mucho mejor. Esta noche se habrá dormido con sólo un ojo, como en una duermevela con final feliz. Esta noche habrá sido como la madrugada de Reyes Magos para el niño que teme que los monarcas pasen de largo. Noche de castillos en las movedizas arenas de la ilusión, de proyectos con el único fundamento de ese golpe de fortuna que te cambie la vida para siempre o que te la arregle aunque sólo sea un poquito. Se dice que quien juega por necesidad pierde por obligación, pero para tan fatalista conclusión siempre hay tiempo. Cuando usted lea esto, quizá ya haya pasado la suerte por su puerta, pero no me negará que la madrugada ha sido como una sucesión interminable de hermosos castillos en la arena.