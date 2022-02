Magallanadas

Hay días que una se levanta con el contexto por los suelos, o sea con la autoestima hecha unos zorros. Por lo que sea, la imagen que te devuelve el espejo no es la que te imaginas - aunque te mires sin gafas, un remedio infalible para momentos de bajona-, en la calle te descubres de pronto destartalada, por debajo de la estatura media con escandalosa evidencia y, aunque hayas elegido cuidadosamente qué ponerte, tienes la sensación de ir vestida con el botín de un asalto a los contenedores de Humana. Y, burla burlando, la incomodidad física va contagiando tu estado de ánimo hasta convertirse casi en pensamiento filosófico: no somos nadie y yo menos todavía. El musgo venenoso de la autocompasión te pone en modo copla, el día que nací yo qué planeta reinaría, por donde quiera que voy qué mala estrella la mía. Con Permiso de Pilar Alcalá (nuestra becquerfílica más pertinaz) cuando llegas justo a la esquina del convento de San Clemente tu vida no te parece un erial -flor que toco se deshoja- sino los Monegros un año de sequía, éste mismo. Nada de lo que te ha pasado (y mira que te han pasado cosas buenas) te parece del todo merecido. El síndrome de la impostora se queda en nada, lo que sientes es el abismo de la decepción inminente: todos esos que te quieren se van a enterar finalmente que todo en ti es un bluf. Comparada con tu murria La canción más triste del mundo, de Ismael Serrano, parecería cualquier hit de Rafaella Carrá.

Y entonces la ves. Delante de ti una mujer cruza el semáforo, lleva una coleta primorosamente cogida y un abrigo acolchado de un hermoso color azul. Se mueve con dificultad, reconoces enseguida los síntomas de algún tipo de parálisis cerebral que dificulta tanto el movimiento. Pero cruza sin miedo, su coleta se bambolea casi con alegría. Llegas a su altura y casi os rozáis. Te sonríe con complicidad, tenéis que apuraros porque la luz verde parpadea casi tan frenéticamente como sus propios movimientos. Te hace un gesto para que os animéis a un sprint final. Imaginas el esfuerzo en levantarse, arreglarse, ponerse esa coleta y lucir tan hermosa. Lo que le cuesta alcanzar la acera desde la esquina del puente de la Barqueta. Cien veces más que a ti. No hay más que tener los ojos abiertos para que la autocomplacencia, la soberbia disfrazada de pesimismo, la mezquina autocompasión, reciban una lección como la que acabas de recibir con sólo mirar al frente. Hay personas que dan la vuelta al mundo todos los días. Magallanes. Héroes y heroínas que no reclaman el reconocimiento mundial de su particular hazaña. Los versos de Calderón que tu madre recitaba de corrido vuelven a ti: "Cuentan que un sabio…". Y el final: "Pues volviendo a mi sentido hallo que las penas mías, para hacerlas tú alegrías, las hubieras recogido". Touché.