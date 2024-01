Como la dichosa cuestecita espanta, resulta que con la llegada de la bendita lluvia, el espanto se acrecienta y las calles se hacen más transitables, que donde no hay bulto más claridad. Y en esas estamos, con el dios de la lluvia llorando mansamente y el personal recogido en sus cuarteles, que como en casa no se está en ninguna parte, ¿verdad? Vamos superando como buenamente podemos la cuesta y no ayuda precisamente la congoja que nos invade en este tiempo de negruras y de noches como con prisas, que hay que ver cuánta oscuridad y qué pronto huye el sol por la cornisa. Enero en estado puro, el turismo aminorado, las calles transitables y los abrevaderos asequibles, que ya hasta hay sitio para la improvisación que permite encontrar mesa sin necesidad de reserva con semanas de antelación. Enero rampante.