¡Todos a Málaga!

Hace pocos días que una voz tronante de Málaga advertía en los medios de comunicación que Sevilla había tomado nota del modelo emergente de la capital de la Costa del Sol. "Mucho ojo con Sevilla". Pues no se preocupe esa voz que ya tiene Málaga su gala de los premios del cine español con marca de manzanilla del pintor. Andalucía exige el estatus de Cataluña. Y Málaga el de Sevilla. Suele ocurrir. A los sevillanos, indolentes por saberse ricos por historia y patrimonio, no les oirán quejarse por perder la ceremonia de los galardones, que rima, pero por ahí cerca del autor de la Maja. A estas alturas de la película, el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, de cuya existencia nos hemos enterado desde que ostenta el cargo, don Ricardo Sánchez, debería plantear la apertura de sucursales de los clubes del Labradores y del Mercantil en Málaga. Hay que subirse al carro malagueño ya. El sorteo ante notario de la asignación de sillas y palcos de Semana Santa debería ser… en Málaga naturalmente. Y la prueba del alumbrao habría que organizarla algún año en la calle Larios (con Coca-Cola Zero) de Málaga. A Francisco de la Torre, el alcalde malagueño que va a durar más que un cardenal, hay que pasarle el décimo de la lotería por la espalda. Se ha empeñado en conseguir los Goya (ya salió la pedrea) y lo ha logrado en tiempo récord. Para Málaga irá toda la panda de subvencionados, debidamente emperifollados, que se meten con los dirigentes de su partido. ¡Cuánta ingratitud! Ya lo verá, don Francisco.

El problema de la Junta va a ser similar al de Carlos III, el repoblador. Málaga se tiene que estar quedando despoblada de la de gente que se ha venido a vivir a Sevilla con el Gobierno del Cambio. Uno, que no es sospechoso de no gustarle Málaga y, sobre todo, las vistas de Gibralfaro y el confort del Miramar, no para de conocer a nuevos malagueños en todo el organigrama de la Junta. Tantos que el exagerado andaluz asevera que en Sevilla hay turistas, malagueños y después… algunos sevillanos. ¿Recuerdan el alto directivo municipal que en tiempos del PSOE quiso traer un trono de la Semana Santa de Málaga durante Munarco? Con los años vimos un paso de palio sevillano por las calles de Madrid. En breve tendremos espetos de sardinas, ay espetitos, tan ricos, anunciados en los bares de Sevilla con todas las propiedades saludables del pescado azul (del PP). Y yo encantado, oiga. De Málaga, en el fondo, nunca nos ha venido nada malo. Salvo cuando Celia Villalobos acudía a los comités de su partido en la calle San Fernando. Pero no hay mal que cien años dure. Ni espeto cinco minutos. Ñam, ñam.