Maleducados con Alfonso Guerra

Entiendo que Alfonso Guerra no acuda ya al acto de celebración de los cuarenta años de la mayoría absoluta de los 202 escaños socialistas. Se pueden exponer muchas razones para no asistir, pero basta con recordar que la buen educación recomienda efectuar las invitaciones con un tiempo prudencial, máxime si es para actos que tienen lugar los fines de semana, tiempo para el ocio personal y familiar. Hace mucho tiempo que se sabe cuándo toca conmemorar el octubre rojo. ¿O no?

Guerra no tiene más que responder con el estilo del que recibió un tarjetón de boda una semana antes del enlace. “No acudo a celebraciones si no me llega la invitación al menos dos meses antes. Y menos aún con la grosería de decirme que la lista de regalos está cerrada, dando por hecho que me tenía que ceñir a una supuesta lista, pero es que además me piden que ingrese dinero directamente en una cuenta”. ¡Buena defensa contra todo un atentado contra la libertad personal! Muy bien por Guerra al referir que no cambiará ahora los planes del fin de semana. Faltaría más.

Alfonso (¡Dales caña!) ha mejorado con los años como los buenos caldos. No asume en ningún momento el pensamiento lanar y de carril de la izquierda de hoy, ni siquiera hace gala de la supremacía moral que esa misma izquierda exhibe desde los tiempos del avieso Zapatero, y se niega “a boxear con fantasmas del pasado” en relación con la exhumación de Queipo de Llano. Sigue castigando a muchos de los niñatos de partido, que sabe profundamente incultos, cuando asegura tomarse con “filosofía epicúrea” su ausencia de los actos del 40 aniversario de la victoria más abultada de la democracia ¡Dejen el Twitter y acudan rápido a la Wikipedia! Qué se puede esperar de un partido que tiene un secretario general que desayuna con la cucharilla del café dentro de la taza, ¡hombre por Dios! Pues eso: que orillen a uno de los grandes artífices de aquel hito electoral que España vivió, por cierto, entre dos de los grandes acontecimientos que supusieron su apertura exterior: el Mundial de fútbol y la primera visita del Papa.

Guerra es víctima de la ignorancia y de la mala educación. Arrea estopa fina cuando dice que no ha podido visitar la exposición conmemorativa en la sede de Ferraz, organizado solamente para la foto en la que Sánchez chupa la sangre del prestigio socialdemócrata de Felipe. Es genial cómo Guerra desmonta la frivolidad de la política actual, desde los discursos de carril sobre memoria histórica hasta las liturgias huecas de la propaganda de partido. No es que se haya derechizado, es que muchos de sus actuales compañeros se han radicalizado. Y no lo saben.