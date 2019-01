Males que parecían erradicados

Alarma con todos sus avíos la que está cundiendo por la proliferación de un puñado de enfermedades que estaban erradicadas. Y no sólo males de transmisión sexual, que eso ya se sabe que tiene mucho que ver, no todo pero mucho, con el aquí te pillo y aquí te mato. Enfermedades de todo tenor, como esa tosferina que la padecían exclusivamente los niños. Bueno, pues la tosferina se ha instalado sorprendentemente en la población adulta y como la tosferina muchas más enfermedades que sólo atacaban cuando el sistema inmunológico no se había consolidado en el organismo. Las causas vienen con muchas lecturas, que hasta la globalización está entre ellas, pero lo cierto es que ha llegado y al parecer ha sido para quedarse, como se quedó el ELA o alguna maldición más que nunca habitó entre nosotros. Y es que no sólo las de transmisión sexual son ya de la casa.