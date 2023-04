Cuando estos papeles lleguen a usted, los vencejos habrán dejado de revolotear sobre la vertical del Señor, el Nazareno llevará ya unas horas en la intimidad de San Antonio Abad, habrá sobrecogido el crujío del Calvario por Castelar y tres explosiones de vida se están preparando en torno a las de capa. Mañana de Viernes Santo en Sevilla, una maravilla inigualable tras una Madrugada como no existe otra. Los del bronce camino de casa sin dejar de añorar aquella saeta de Caracol en San Román, la Esperanza morena en el gozo de su retorno a Triana y la calle Parras desbordada porque la Madre de Dios ha vuelto en hora y no como cuando fueron siete días los que tardó en regresar. Mañanita de Viernes Santo, saetas y globos, calentitos y palomitas, ojeras y contento en el alma. ¿Quien no ha vivido una mañana de Viernes Santo en Sevilla qué sabe de qué va la vida?