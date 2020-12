En Madrid no se ha encendido ninguna luz roja, pero tampoco ninguna verde. Mutismo absoluto, tanto en la sede socialista de Ferraz como en la Moncloa, sobre la posibilidad de que el alcalde de Sevilla pudiera aspirar al liderazgo regional de su partido para sustituir a Susana Díaz en el próximo congreso regional. Juan Espadas, en público, no quiere ni oír hablar del tema, aunque no está ajeno a las maniobras que algunos, más por cuenta propia que por mandato federal, están ya poniendo en marcha para lanzar esa candidatura. Por ahora, las posibilidades de que cuaje parecen escasas. Pero queda tiempo.