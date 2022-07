Manipulación totalitaria y democrática

Hoy es un buen día para decir que el aparato propagandístico franquista hizo algo no tan distinto a lo que ahora hace el PSOE: falsear la historia para utilizarla como instrumento de alabanza propia (ellos herederos de una idealizada II República) y denuesto de la oposición (el PP heredero del franquismo). Naturalmente esto sólo afecta a la historia con minúscula de propaganda y manipulación, no con mayúscula de rigor metodológico y voluntad de objetividad. La Ley de Memoria Democrática de Bildu, Unidas Podemos, el PNV, ERC y el PSOE, que a lo anterior suma ser un intento de blanqueo de ETA y ennegrecimiento de la Transición con excusa antifranquista, es esa historia con minúscula.

Durante el franquismo la propaganda nos contó que tal día como hoy de 1936 la España leal y patriota se alzó legítimamente en armas contra una infame e ilegítima Segunda República que era la anti-España; que la guerra fue una cruzada, una batalla apocalíptica entre el Ángel y la Bestia; que las hambres, miserias y brutal represión de la larga posguerra eran el regreso de banderas victoriosas al paso alegre de la paz… Y nos quieren contar ahora que la Segunda República fue un paraíso sólo amenazado y atacado por la extrema derecha fascio-clerical. Por lo visto Largo Caballero nunca dijo en 1933: "Tenemos que luchar hasta que en las torres y en los edificios oficiales ondee no la bandera tricolor de una República burguesa, sino la bandera roja de la Revolución Socialista"; e Indalecio Prieto nunca escribió en 1942, desde el exilio: "Me declaro culpable ante mi conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera, de mi participación de aquel movimiento revolucionario [de 1934]. Lo declaro, como culpa, como pecado"). De ahí a la vergüenza de crear, por presión de Bildu y para blanquear a ETA, una comisión de investigación sobre las violaciones de derechos humanos entre 1978 y 1983 -precisamente los años en que más mató el terrorismo vasco para derribar la democracia- lo justo que nadie discute se mezcla con la más grosera manipulación. No hay mentira más peligrosa que la camuflada entre verdades.

Lo peor no es que nos lo cuenten a nosotros, que vivimos lo que vivimos, sabemos lo que sabemos y leemos los libros de Historia que leemos, sino a nuestros hijos y nietos que no lo vivieron, sufren en Bachillerato una historia recortada y manipulada y no leen libros de Historia.