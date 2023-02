ERA una mansión subida en un morro, blanca y con muchas ventanas. Cuando pasábamos por allí siempre había un adulto que recordaba: “Mirad, esa casa se la dio Franco a una familia que fue premio de natalidad”. Y uno pensaba en esas fotos de antaño: una gran coneja con traje de flores y cardado algodonoso, rodeada de hijos de todas las edades y pegada al conejo alfa, bajo y fornido, con pelos en todas partes menos en la cabeza.

¿Qué habrá sido de aquella familia que ganó el premio de natalidad? Los niños-gazapos serán abuelos añosos y los padres ya sólo sombras errantes. ¿Y la casa que les “dio Franco”? Porque entonces las cosas las daba Franco, como después sería Felipe el que otorgase las paguitas del PER. El Estado solo estaba para lo malo, para cobrar impuestos y reclutar a los quintos, pero no regalaba, no era providente, no tenía las fórmulas abracadabrantes que hoy pensamos que tiene, capaces de arreglar una sanidad o de parar un ciclo climático.

¿Qué será de aquellos niños-gazapos? Algunos no comprenderán nada de lo que está pasando, otros se las darán de modernos jugando al tute y poniéndose pantalones piratas en verano. Pero probablemente ninguno pensará que tienen una deuda económica con sus progenitores, por mucho que estos deslomasen para sacarlos adelante. Tampoco que el gran fecundador, el semental bajito y moreno que hoy llamarían heteropatriarca, debía ningún salario a su madre, o viceversa. La familia era algo fuera de las transacciones comerciales, no tenía tasas ni alcabala. Uno hacía lo que tenía que hacer –llevar jornales a casa, ir a comprar aceite a la tienda o cambiar pañales–, pero sin pedir monedas a cambio. Las familias eran felices, infelices o mediopensionistas, pero nunca se ponía precio a los servicios prestados. En eso, los catetos de Palencia eran igual que los gentlemen del White’s Club de Londres. Una idea quizás demasiado subversiva en un mundo hipermercantilizado.

El Boletín Oficial de la Progresía (BOP) informaba el otro día con cierto recochineo que un hombre de nación gallega tendrá que pagar 34.980,15 euros a su ex mujer por la renuncia de esta a la vida laboral para dedicarse al cuidado de la casa y los niños. Los tiempos cambian y la familia va camino de convertirse en un mero centro comercial, en un espacio de convivencia temporal donde todo lo que se hace tiene una tarifa. Quizá sea mejor así y el dinero, en estos tiempos de Tinder, nos sirva para romper con la pareja sin remordimientos ni sentimentalismos de dinosaurios. “Me voy con la peluquera, aquí tienes los veinte euros que te debo de la cena que me hiciste el pasado jueves”. Y luego, con las mano metida en los bolsillos, salir silbando el viejo tango de Gardel: “Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado/, no me importa lo que has hecho, lo que hacés ni lo que harás;/ los favores recibidos creo habértelos pagado”.