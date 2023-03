Pasado el aniversario del Ulises (1922-2022), pareciera que la modernidad literaria habita entre nosotros. Pero no es así, en España esta modernidad es muy reducida, no es lectura colegial, ni universitaria, ni popular. Es una literatura creadora de imágenes pero para muchos esquiva y a ratos antipática. Buen reflejo de esta realidad es el casi silencioso paso del actual centenario del fallecimiento de Katherine Mansfield (1888-1923), la autora neozelandesa del corte de pelo bob. Sus relatos modernistas de inspiración chéjoviana no calaron en los lectores españoles, no ya de hace un siglo, por entonces bajo el paraguas barojiano de El mundo es ansí, 1912, La sensualidad pervertida, 1920, o La nave de los locos, 1925; sino siquiera de hace tres o dos cuartos de siglo, con la influencia de Cela, Gironella, Delibes; ni avanzando las décadas, con las de Martín Gaite, Chacel, Aldecoa, Matute, Halcón, Benet, Grosso o Umbral. Hay que esperar al éxito de la generación de las M, Marsé, Marías, Mendoza, Muñoz Molina, Montero y, por supuesto, de los nuevos traductores de los siglos XX-XXI, para que en España, Mansfield sea leída junto a la modernidad de Virginia Woolf, a la que llegó en 1916 presentada por Lytton Strachey. Una modernidad literaria expresada sobre todo en sus cuentos de la cotidianidad, de sintaxis y tiempos austeros, diálogos ajustados, monólogos interiores, y personajes interclasistas llenos de soledad, compasión y amargura. Pero para mí, geógrafo físico, el recuerdo de mis lecturas de Mansfield me pide reivindicar su moderna geografía literaria, lo mismo circunscrita a una pensión y sus alrededores (En una pensión alemana, 1911), que a un parque con orquesta (La señorita Brill, 1922), un jardín (Fiesta en el jardín, 1922), una bahía desde la amanecida a la noche avanzada (En la bahía, 1922), o una casa iluminada o en sombra que induce las decisiones de Las hijas del difunto coronel (1920). También en sus protagonistas, mujeres avanzadas aunque dubitativas como Las hijas…, Josephine y Constantia Pinner; tímidas o cúrsiles como Beryl Fairfield En la bahía; o elitistas como Sonia Godowska, la actriz que había representado a Ibsen y recita a Heine mientras cuida de su madre en la pensión alemana. Todas tienen Un alma moderna. Katherine tituló así uno de los relatos de su pensión (traducción de Vicente Corbi al español en Espuela de Plata 2011), para referirse precisamente a Sonia. A ellas las distinguiremos por una simple característica: "las almas modernas no usan corsé". Ni Sonia ni Beryl. La actriz, en contraste con la Sra. Fischer, la dueña de la fábrica de velas que sí lo llevaba; la segunda, sorprendida por la Sra. Kember en la playa al desnudarse, quien no sólo lo llevaba sino que con el gorro de baño y la barbilla rozando la superficie del mar le parecía a Beryl una "horrenda caricatura de su marido".