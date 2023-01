NO la he leído, pero una amiga de brillante humor sarcástico definía a La montaña mágica, de Thomas Mann, como la novela de “un señor con su mantita”. Más español, prefiero acordarme de la imagen del Pío Baroja crepuscular con su boina y su frazada sobre las piernas. Es curioso, porque solemos tener la imagen de que el autor de El árbol de la ciencia fue un hombre sedentario dedicado a la escritura de libros desordenados y al mal humor en el piso madrileño y en Itzea, su bonita casa navarra de Vera de Bidasoa. Sin embargo, durante muchos años Baroja llevó la manta terciada, como la infantería antigua, recorriendo no pocos países y ciudades (Londres, Roma, Italia, Bélgica, Suiza, Holanda, París, Jutlandia, Tánger), así como paisajes españoles. Cuando el senderismo aún no era una plaga que atasca los caminos, nuestro escritor fue excursionista temprano en la sierra del Guadarrama. También era gran aficionado a patear los suburbios madrileños, integrado en esa pandilla llamada el Grupo de los Tres (Azorín, Maeztu y Baroja) que fue el núcleo fundador del 98.

En el mundo actual hay un cierto culto al ocio de mantita, televisión de plasma y sofá. Digamos que se ha impuesto el modelo del sábado Ikea. Al pobre don Pío se le hubiese caído la boina a los pies (o ese gran sombrero negro que lleva en el retrato que le hizo Sorolla) de pensar que tenía que pasar los días tirado en un modelo Eskilstuna de la marca sueca, tragándose suscesivos capítulos de alguna serie principesca de Netflix y cubierto por una Paduana. Hubiese echado de menos con violenta nostalgia sus tochos de Nietzsche, los senderos y las visitas de amigos y admiradores a los que gruñir. Menos mal que la historia le evitó tal humillación.

Ahora, la Universidad Pablo de Olavide ofrece mantas a sus empleados para no poner la calefacción y así ahorrar y proteger el planeta. Me parece muy bien. Que caldeen ellos. Esa noble lechuza llamada don Miguel de Unamuno impartía sus clases invernales en Salamanca con las ventanas abiertas para purificar las almas y las mentes. Y sin mantita alguna. Yo mismo sufrí las clases de Historiografía que se celebraban en un aula magna de la Fábrica de Tabacos a las ocho de la mañana sin calefacción y con no más de diez personas. Fue la única vez en mi vida que usé mitones. Y aquí estoy, hecho una piltrafa, pero vivo. El mundo ha evolucionado mucho desde aquellas antiguas cobijas de nuestras tatarabuelas . La oferta actual es enorme: clásicas escocesas, elegantes pieles sintéticas de leopardo, neorrondeñas, edredones nórdicos... ¿Para qué poner la calefacción en pleno calentamiento global? ¿Desde cuándo se ha visto eso en Sevilla?