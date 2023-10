Se suele decir que Sevilla apuesta a tope por los eventos. Sin embargo, quedan dudas razonables. ¿Por dónde debe centrar los esfuerzos José Luis Sanz? ¿Es preferible organizar la gala de los Grammy Latinos o una cumbre política europea como la de Granada? Quizá para un alcalde es mejor los Grammy Latinos. Porque, en la cumbre de Granada, Pedro Sánchez no dejó que la alcaldesa, Marifrán Carazo, saliera en las fotos, ni tampoco el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Su cumbre era suya. Al revés que en Cataluña, donde nunca le falta tiempo para unas fotos con Pere Aragonès. En la cumbre europea dijeron que aquel evento fue una maravilla para Granada, y que atraerá miles de nuevos visitantes a la Alhambra, que salió muy bonita en las fotos de los líderes.

Es lo mismo que dijeron de Sevilla en otras ocasiones. Parece que los políticos son los mejores influencers. Un Clinton, un Obama, parece que abarrotarán los monumentos en años sucesivos. Aunque resulta que a la Alhambra no le hace falta, ya que según la web In Spain, el portal oficial del Turismo de España, en el ranking figura el universal monumento granadino en primer lugar, desde antes de la cumbre europea. La mejor propaganda no se la hizo Pedro Sánchez, sino Washington Irving con Los cuentos de la Alhambra.

No obstante, en el ranking de los monumentos más visitados en España, vemos que Sevilla sufre una marginación monumental. Según la lista, su monumento con más visitas es la Giralda, que aparece en el puesto 10. Los tres más visitados de España son: La Alhambra (Granada), la basílica de la Sagrada Familia (Barcelona) y la Mezquita (Córdoba). A continuación, por delante de la Giralda, aparecen las catedrales de Santiago de Compostela y Burgos, el Alcázar de Segovia, la catedral de Palma de Mallorca, la basílica del Pilar (Zaragoza) y el teatro romano de Mérida.

Yo he visitado todos esos monumentos del ranking, como miles de españoles, y se puede afirmar que al menos cuatro de esa lista no reciben más visitas que la catedral de Sevilla y el Real Alcázar. Significa que el contador está averiado o informó mal al portal. A pesar de que gustan mucho esas clasificaciones, se debe dudar de su utilidad, pues al final los turistas van a donde les parece oportuno, según sus gustos, o donde menos les incordian con la turismofobia. También se debe añadir que las colas largas ayudan en la promoción de los monumentos. Y el famoseo de Los 40 principales. Conclusión: no hace falta invitar a Ursula von der Leyen. Es mejor que vengan Rosalía, Lola Índigo y Aitana.