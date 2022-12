Con Marruecos

TODOS somos depositarios de un legado oral, de un fuego de historias, anécdotas y chismes familiares que condicionan más de lo que creemos la manera en que miramos el mundo. La familia es comunidad y, por tanto, generadora de mitologías y leyendas. De mi cofre hoy quiero rescatar viejas narraciones del Marruecos colonial, con criados indolentes y fumadores de kifi o cabos indígenas de Caballería que desertaban un par de meses para ayudar a sus padres en la cosecha. Después se reincorporaban a su escuadrón y nadie les pedía explicaciones. La vieja ley neolítica estaba por encima de los códigos occidentales. Probablemente deba a estas historias de sobremesa mi simpatía al pueblo marroquí. También a haber visto en Tánger a niños desarrapados mirar el Estrecho con ansiedad suicida. La compasión es una de las muchas máscaras del amor. Esto no significa, claro, que reniegue del Cid o que no sea consciente de que Marruecos, por mucho que indique el buenismo, es un Estado llamado al permanente conflicto con España. La geografía –la física y la humana– no perdona. Digamos que me apunto a la maurofilia del romancero castellano y desdeño las romanzas de los multiculturalismos huecos.

El otro día, en las redes Dani Marín hacía una reflexión interesante. Se preguntaba “por qué los hijos de marroquíes nacidos en países occidentales prefieren jugar con la selección de sus padres”. Evidentemente estamos ante un enorme fracaso, el de la escasa asimilación de una población que llegó a Europa para librarse del ajuste de cuentas de la descolonización o con el fin de labrarse un futuro mejor. Pronto comprobó la incompatibilidad de su alma islámica con un mundo cristiano que siempre lo ha mirado como su secular enemigo (y sus razones tiene), por mucho que ahora se busquen eufemismos para hablar de estas tensas relaciones. La aparición del terrorismo yihadista no ayudó, desde luego, a mejorar las cosas. En Sevilla lo vimos muy claramente con el tema de la frustrada construcción de la mezquita de los Bermejales y capítulos posteriores. Un Ayuntamiento autodenominado progresista –es decir, gobernado por el PSOE– fue el primero en boicotear el proyecto, con gran apoyo de unos vecinos que veían en dicho templo una auténtica amenaza para su bienestar.

Aún así es una obligación moral el acercamiento, al menos para los que se consideren hijos del cristianismo y/o la Ilustración. Cada uno que busque su manera. Para mí, desde luego, no consiste en disfrazarse de moro o en celebrar el Ramadán en la ONU, sino en comprender y respetar su antiguo mundo, sus costumbres y demonios. En considerarlos lo que son: iguales. También en rechazar todo aquello que creo incompatible con la España constitucional e histórica. Y sí, en el partido de mañana, voy con Marruecos.

FIN