Martínez Montañés, si y no

EN una reciente sesión de la Comisión Local del Patrimonio de Sevilla se ha aprobado la recolocación en la calle Rioja junto a la esquina de la Plaza de la Magdalena, de la lápida que estaba en la plaza en recuerdo del lugar de enterramiento del escultor Juan Martínez Montañés (1568-1649), en el edificio que albergó sedes bancarias y que ahora es parte del nuevo hotel allí instalado. Es la placa que se retiró de la fachada del antiguo edificio de Galerías Preciados, que también forma parte del citado hotel. Parece que la orden de reposición es taxativa y obligada para cerrar el expediente urbanístico y de actividad del establecimiento. Bien está. Y también que la memoria del escultor sea honrada. Parece un final razonable, aunque no sea en el lugar donde estaba, para el episodio con Martínez Montañés, puesto que la lápida había tenido en el pasado varias ubicaciones en la plaza y calles colindantes y la propuesta le da mucha visibilidad. Un sí para los miembros de la Comisión y para los técnicos de la Gerencia que han mantenido el criterio urbanístico e histórico sin dejarse influir por ninguna otra consideración y espero que hayan notado el apoyo de instituciones como la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y de las opiniones en prensa que pedían la reposición de la lápida. Esperemos que a la vuelta del descanso de verano la encontremos bien colocada en el sitio mencionado.

Pero no quiero dejar pasar por alto que no me ha gustado que la empresa del hotel y sus directivos y técnicos responsables hayan querido evitar a toda costa, al menos eso es lo que ha parecido, la reposición de la pieza histórica. Para mí es un no rotundo querer echar un pulso a la Gerencia, a la Comisión y a la ciudad, en definitiva. Un pulso que esta vez no han ganado, pero ahí, ahí ha estado. La ciudad, sus instituciones, empezando desde luego por el Ayuntamiento y siguiendo con la Universidad, las Academias, y las Hermandades y Cofradías (se trataba de Martínez Montañés), etc., y los sevillanos en general, debemos tener claro que mantener el pulso en lo menor es obligado para acertar en lo mayor. Porque será en gran medida el público local el que ocupe las mesas de los restaurantes, veladores y terrazas, así como sus salones con celebraciones de familia o empresas, en todos los hoteles recién inaugurados y los que están por abrir. Y no sé si el desapego mostrado hacia la historia local por el hotel de la plaza de la Magdalena le favorece mucho en esa tarea. Los detalles son importantes, por ejemplo, eliminar las marcas de rodadas de neumáticos en el pavimento de la plaza junto a la entrada del hotel. El jueves pasado estaban allí. No sé si son del uso habitual o de los coches acumulados en espera durante el desfile Dior. En cualquier caso, el hotel debe limpiarlo para la mejora del aspecto de su establecimiento y de la plaza, y para mostrar la cara amable con la ciudad que la alberga, que toda empresa turística debe tener.