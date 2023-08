Secos como el esparto los preciosos magnolios de la Concordia que embellecen ese lugar hoy acotado por las nuevas obras de San Hermenegildo. Esa es otra, lo de la nueva rehabilitación de la capilla del viejo cuartel, a la que no se le acaba de dar el destino adecuado. Pero yendo a lo que vamos, a ese drama de los magnolios agostados por falta de riego hay que recalcar que no son esos árboles la especie más idónea para esta tierra nuestra. Estos calores son difícilmente soportados por el magnolio, pero si a estas temperaturas africanas le añadimos la falta de riego, el precioso árbol se queda como se han quedado los que hermosean la plaza de la Concordia. No es el magnolio el árbol más indicado para integrar la floresta sevillana, necesita humedad y frescor, todo lo que le ha faltado en esta eterna pandemia que es la desidia que muestra la autoridad con el arbolado.