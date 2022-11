Mascotas y derechos sin obligaciones

Usted tendrá que aguantarse, ponerse de perfil en el lenguaje de la hora, si su hija de usted quiere abortar, pero ay si su perro de usted deja preñada a una perra sin el sí es sí del dueño. Vivimos una ola de socialcretinismo que hace que cada día nos desayunemos con medidas tan absurdas como esta que nació para bien de los animales. Cuánto daño hizo Walt Disney cuando tuvo la malhadada idea de matar a la madre de Bambi. Sus efectos tardaron en aflorar, pero ahí están dando la barrila por medio de gente que profesa más cariño a la mascota que al abuelo. Eso de igualar los derechos del animal con los del hombre no tiene fronteras y no caen en que para tener derechos hay que contar con obligaciones y no sé de ningún animal que se despierte con obligación alguna. Y todo esto sirve de pantalla para que aparquemos la bula a los sediciosos y a los corruptos.