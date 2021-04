Mayo florido y ¿también hermoso?

Llega abril a las tablas con la fundada sensación de que es el segundo mes de abril que nos han robado las circunstancias. Son circunstancias que abarcan muchos aspectos y en los que no todos han sido inevitables. De acuerdo en la inevitabilidad de la pandemia causada por ese enemigo invisible y de frentes variopintos que ha sido, y es, el bichito cabrón, pero echarle toda la culpa a él sería injusto. Lo cierto es que esta noche acaba el segundo abril que nos robaron y eso no tiene vuelta atrás, eso es tan cierto como que el viernes sucede al jueves y que dos más dos es cuatro. Se va abril y llega mayo, que siempre fue florido y hermoso y que ojalá que no se quede sólo en florido. Mes de procesiones que este año seguirán sin celebrarse, de primeras comuniones que hogaño son como bodas con todos sus avíos y mes para el optimismo con las vacaciones en el horizonte, pero...