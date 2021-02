Mbappé&Haaland, ese oscuro objeto de deseo

Dos sucesos han conmovido el fútbol en esta semana que hoy acaba. El martes irrumpió un ciclón en el Camp Nou y un día después hacía lo propio una fuerza de la naturaleza desatada. Dos veinteañeros que, posiblemente, serán los encargados de heredar el testigo que dejen Messi y Cristiano, el duopolio que ha reinado en los últimos lustros. Que han reinado y que a su forma siguen ocupando el trono aunque cada vez con menos autoridad.

Dos sucesos que no han causado gran sorpresa, ya que tanto Mbappé como Haaland, nuestros protagonistas, llegaban precedidos de gran fama. Pero sus exhibiciones en Barcelona y Sevilla han sido como la triunfal confirmación de alternativa de esos toreros emergentes que llegan al día soñado para acabar saliendo por la puerta grande. Y ahora el debate está en qué futbolista preferiría para su equipo, si el ágil y estilista francés o el intimidador panzer vikingo.

Tienen de semejanza con la dupla que forman Messi y Cristiano el gol, el instinto goleador. El hat trick del francés y el doblete del noruego enriquecieron sus respectivas cartas de presentación y si hubiera que establecer sendos paralelismos con sus antecesores podríamos decir que Mbappé es más parecido a Messi y que Haaland bebe en la fuente de ese tornado de Madeira que es Cristiano. En el primero hay asociación y continuidad, mientras que en Haaland acaba todo.

La Liga se nutrió durante quince años de lo que producía la pugna entre Messi y Cristiano por ganar el pulso particular y tanto el Barça como el Madrid se beneficiaron de esa desenfrenada carrera hacia el anual Balón de Oro. Dolorosamente, no parece que la economía actual permita que Mbappé y Haaland recalen en nuestra competición. El Madrid se bebe los vientos por el galo, el Barça anda haciendo cuentas que no le salen y ya no se atan los perros con longanizas.