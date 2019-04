Mecenazgo y Sevilla

Sobre la mesa del Congreso de los Diputados han quedado dos proposiciones de Ley de Mecenazgo. Ya veremos qué recorrido tienen en la nueva legislatura que surja de las urnas. Partamos del mecenazgo entendido como modelo para la participación de la ciudadanía en el desarrollo de actividades de interés general, entre las que está la cultura, pero también las actividades educativas, sociales, científicas, de salud, medioambientales, deportivas, etc...

También algunas Comunidades Autónomas han legislado sobre la cuestión o está en sus planes hacerlo. Todas las normas que han surgido de 1994 hasta hoy se han quedado siempre cortas de alcance, porque los recaudadores de impuestos no han querido ser generosos con las exenciones fiscales al mecenazgo. Tampoco los poderes públicos han querido perder el control sobre los sectores de interés general. Los años de crisis económica no han cambiado los modelos de incentivos públicos, sino que simplemente optaron por aletargarlos a la espera de tiempos mejores. No debe percibirse la reforma del mecenazgo como un elemento que contribuya a la reducción de los recursos públicos, sino como la manera de propiciar el apoyo económico privado a los intereses generales. Tanto de empresas, grandes o pequeñas, fundaciones y sobre todo del particular que pueda dedicar cantidades al alcance de muchos, hablamos de 150 euros por ejemplo, que se ha propuesto que se deduzcan al 100% de cuota del IRPF. La realidad es que más de la mitad de la población española desconoce la existencia de exenciones fiscales por la contribución en las artes y la cultura. Así lo recoge un estudio de la Asociación Española de Fundaciones, órgano que aglutina gran parte de las fundaciones españolas y trabaja por su fortalecimiento y desarrollo.

El mecenazgo es un cauce natural de las sociedades civiles cultas para conseguir que el patrimonio cultural al menos se ampliara generación tras generación. Hoy en día debe abarcar a otros temas de interés general como se ha citado, como un índice de madurez y concienciación de una sociedad mayor de edad.

Estamos en tiempo de elegir un nuevo grupo de legisladores y a la vez de hacer frente a nuestras obligaciones fiscales. Coincidencia oportuna para reflexionar sobre el fomento del mecenazgo. Pero también sabemos que las aportaciones al mecenazgo no se hacen exclusivamente por interés fiscal. En pocos días los sevillanos pondremos en las calles de la ciudad el fruto del esfuerzo y participación de miles de nosotros y de numerosas generaciones que nos precedieron: nuestras procesiones de Semana Santa. Participación en horas, en dinero y sobre todo en convicción, para conseguir una obra de todos.