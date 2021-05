Medalla de justicia para Sánchez Legrán

Parece que el alcalde se ha esmerado en los dos últimos años a la hora de presentar una lista muy digna para honrar a sevillanos ilustres. No esconderé mi alegría por la medalla que recibirá Luis Carlos Peris, creador de un estilo propio de hablar, escribir y hasta de mirar. Y como corresponde a un periodista que se precie, con una legión de críticos a los que conviene alimentar cada mañana, como se hace con los canarios, a los que se les cambia el agua y se les pone nuevo alpiste. Junto al maestro Peris recibirá la distinción el fundador de Facua, Francisco Sánchez Legrán, que vivió la Transición como comunista leal a Santiago Carrillo. Y cuando Carrillo dejó la causa, Paco dijo eso de ya estoy yo en mi casa porque no me veo en el PSOE. Quizás muchísimos ignoren que la fidelidad a sus ideas llevo a este mecánico tornero de la antigua Hispano Aviación a visitar tantos presidios que podría hacer un catálogo o una suerte de propuesta de turismo carcelario. Conoció las celdas de las cárceles de Sevilla, Carabanchel (Madrid), Badajoz, Cáceres, Jaén y El Puerto de Santa María. La estancia de mayor duración fue en el Castillo de Santa Catalina en Cádiz, sufrida durante la prestación del servicio militar. Con el paso de la dictadura a la democracia todo estaba por hacer en muchos ámbitos, especialmente en el de la defensa de los derechos de los consumidores. Sánchez Legrán fundó la Federación de Asociaciones de Vecinos, con sede primero en la calle Pajaritos y después en la Resolana. Y después la antigua ACUS que posteriormente pasó a ser la actual Facua. De Sevilla a Andalucía y después a toda España en cuanto se dispararon las quejas de usuarios de todas las ciudades y pueblos del país. Entonces se apostó por una implantación nacional que hoy perdura y con mucha potencia gracias a la existencia de internet. Hace años que este sevillano está considerado el fundador del mayor movimiento en defensa de los consumidores de toda España. Facua es su tercer hijo, la entidad por la que ha dado media vida. De estilo austero en todo, el propio de los comunistas antiguos, fue un usuario intenso de la Olivetti para redactar los oficios y cartas de protesta de los consumidores. Hay quienes apuntan a que fue uno de los escasos comunistas sin barba en tiempos de Carrillo, porque jamás ha abandonado la liturgia cotidiana del afeitado. Hoy sigue siendo un comunista sin barba y sin carnet. Siempre tuvo claro que había que defender al consumidor ante las grandes multinacionales y ante una tintorería. Nadie podrá discutir que la medalla que recibirá el día 30 está muy justificada. Y cuando más caro salía la defensa de ciertos ideales.