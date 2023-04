La Consejería de Medio Ambiente de la revolución verde de Juanma Moreno se queda en media consejería, sin el Infoca y con unas competencias menguadas, así a su titular, Ramón Fernández-Pacheco, le sobrará tiempo para enmarronarse del todo con la ampliación de regadíos de las cercanías de Doñana. Antonio Sanz, consejero de Presidencia, asume el control del exitoso dispositivo contra incendios forestales de la Junta, Juanma Moreno compensa así al jerezano después de que durante unos meses ejerciera de portavoz del Gobierno, cargo que finalmente recayó en Fernández-Pacheco.

El traspaso del Infoca a Presidencia tiene una lógica, pero añade una duda.

El cambio climático y la expansión de las zonas forestales han contribuido a la proliferación de los llamados incendios de sexta generación, siniestros que crean unas condiciones atmosféricas propias, casi explosivas, que ponen en riesgo urbanizaciones y pueblos. Hemos visto en los últimos veranos cómo se desalojan poblaciones y cómo se queman viviendas, de ahí que no sólo sean un problema medioambiental, sino que constituyen un asunto de protección civil. Esa es la lógica, en Presidencia habrá una mayor coordinación de todos los servicios de emergencia, la competencia sobre la Policía Autonómica y la interlocución oficial con los ayuntamientos y el Gobierno central. Antonio Sanz, que es un apasionado de los uniformados, lo hará bien, es insistente y meticuloso, aunque corre el riesgo de freírse, políticamente, en uno de esos incendios que acaban con fallecidos y miles de hectáreas calcinadas.

Juanma Moreno sabe del riesgo que entrañan estos siniestros para los dirigentes políticos –lo habrá visto en Castilla yLeón–, de ahí que haya optado por reforzar los controles sobre el Infoca.

La duda es que un incendio forestal no es una emergencia, sino uno de los resultados del manejo de los montes y los bosques. A veces, inevitable. Es un problema cuyo control pasa por la gestión forestal, y eso es una competencia que, sí o sí, es medioambiental. Una de las estrategias que se va a acabar imponiendo es la de provocar incendios bajo control para reducir el material combustible en los montes. Muchos de los incendios de sexta generación se producen en zonas donde hace décadas que no se declara un fuego que es inherente al monte mediterráneo. Esta concepción no corresponde a Interior, sino a Medio Ambiente, es su política por excelencia en una comunidad con más de un tercio de su territorio está ocupada por bosques y montes.